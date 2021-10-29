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Giriş Tarihi: 29.10.2021 01:30 Son Güncelleme: 29.10.2021 07:12

Bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim 2021 nöbetçi eczane listesiyle Bugün 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı?

Bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim 2021 nöbetçi eczane listesiyle Bugün 29 Ekim’de eczaneler açık mı, kapalı mı?

Eczanelerden gerek ilaç gerekse diğer medikal ihtiyaçlarını karşılaması gereken vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bu işletmelerin hizmet verip vermediği konusu merak edilmeye başlandı. Hal böyleyken "Bugün 29 Ekim’de eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. Genellikle bu gibi resmi tatillerde nöbetçi eczanelerin hizmet verdiği biliniyor. Peki, Bugün 29 Ekim’de eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte detaylar...

Ülkemizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş hizmetine ara verecek. İlaç ve medikal ürünlerini almak isteyenler bugün eczaneler açık mı sorusunun yanıtına araştırmaya başladı. Hafta içi Cuma gününe denk gelen bu milli bayramımızda eczanelerin çalışıp çalışmadığı ilaç almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı, 29 Ekim'de çalışıyor mu? İşte detaylar…

Eczaneler, hastaneler, aile hekimleri ve diğer sağlık kuruluşları 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de resmi tatil çalışma düzeninde olacak.

28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle eczaneler nöbetçi eczane usulü çalışacaklar. 29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün yine nöbetçi eczane olacak.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ 2021

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim 2021 nöbetçi eczane listesiyle Bugün 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı?
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