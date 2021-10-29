Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YDS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YDS 2 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 30.10.2021 01:10 Son Güncelleme: 30.10.2021 01:10

YDS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YDS 2 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

YDS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YDS 2 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

ÖSYM tarafından 10 Ekim tarihinde uygulanan Yabancı Dil Sınavı (YDS) 2. oturumu YDS 2 sonuç sorgulama sayfası merak edilerek “YDS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir” soruları üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan YDS sonuçları sorgulama sayfası ve tüm bilgiler.

Yabancı dil bilgisini belgelemek isteyenler tarafından başvurulan Yabancı Dil Sınavı 2. oturumunun 10 Ekim tarihinde tamamlanmasının ardından 27 Ekim tarihinde sonuçları açıklanan sınavla ilgili detaylar "YDS 2 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?" sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

YDS 2 SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM ile YDS 2 sonuç sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;

  • ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre 10 Ekim tarihinde yapılan YDS/2 sınav sonuçları 27 Ekim tarihinde adaylara duyuruldu. Sınav sonuçlarını aşağıda yer alan linkte yer alan sayfadan giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

YDS/2 SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...



YDS NEDİR?

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

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YDS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YDS 2 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
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