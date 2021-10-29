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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Yeni MHK’den ‘deneyimli’ atama

Yeni MHK’den ‘deneyimli’ atama

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, 4 Büyükler’in maçlarına tecrübeli isimleri atayarak başladı

Önceki gün göreve başlayan yeni Merkez Hakem Kurulu, ilk görevlendirmesini gerçekleştirdi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK, bugün oynanacak haftanın açılış maçı olan Trabzonspor-Ç.Rizespor maçına Halil Umut Meler'i atarken Hatay-Beşiktaş maçında ise Cüneyt Çakır görevlendirildi. F.Bahçe'nin Konya deplasmanında Fırat Aydınus, G.Saray'ın pazar günü sahasındaki G.Antep FK karşılaşmasında ise Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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Yeni MHK’den ‘deneyimli’ atama
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