Yeni MHK’den ‘deneyimli’ atama

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, 4 Büyükler’in maçlarına tecrübeli isimleri atayarak başladı
Önceki gün göreve başlayan yeni Merkez Hakem Kurulu, ilk görevlendirmesini gerçekleştirdi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK, bugün oynanacak haftanın açılış maçı olan Trabzonspor-Ç.Rizespor maçına Halil Umut Meler'i atarken Hatay-Beşiktaş maçında ise Cüneyt Çakır görevlendirildi. F.Bahçe'nin Konya deplasmanında Fırat Aydınus, G.Saray'ın pazar günü sahasındaki G.Antep FK karşılaşmasında ise YaşarKemal Uğurlu düdük çalacak.