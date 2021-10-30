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Giriş Tarihi: 30.10.2021

29 Ekim coşkusu

29 Ekim coşkusu

Türkiye’de büyük sevinç ve gururla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sporun her dalındaki federasyon ve kulüpler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı, çok anlamlı mesajlar verdi

Cumhuriyetimizin 98. yılı spor dünyasında da büyük bir coşku ile kutlandı. Bütün federasyonlar ve kulüpler sosyal medyadan kutlama mesajı yayınlarken, Galatasaraylı futbolcuların Atatürk'ün imzasını taşıyan ve 'Bu imza kalbimizde, ruhumuzda, gururla!' yazılı tişörtle verdikleri poz da büyük beğeni topladı.
Beşiktaşlı futbolcular dünkü idmanda Türk bayrağı ile poz verirken, yönetim de sosyal medyadan "Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" ifadeleriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



Galatasaraylı futbolcular dün idman sonunda Atatürk'ün kulübü ziyaretinde attığı imzayı taşıyan ve üzerinde "Bu imza kalbimizde, ruhumuzda, gururla!" yazılı tişörtle poz verdi.



F.Bahçe'nin 3 kaptanı Altay, Gustavo ve Mesut, kulübün hazırladığı Cumhuriyet Bayramı filminde yer alan dokumacı Havva Teyze tarafından 29 günde 29 bin ilmek ile dokunan Türk bayrağı motifli halıyla poz verdi ve 'İlmek İlmek Cumhuriyet' dedi.



Trabzonspor, "Biz onun fikirlerine ve o fikirlerin en muhteşemi olan Cumhuriyet'e tutkunuz… Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" mesajını yayınladı

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29 Ekim coşkusu
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