3’te 3 olsun 52 bin dolsun

Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi Beşiktaş derbisinde son bulan Galatasaray, 8 gün içinde oynayacağı 3 maça konsantre oldu. NEF Stadyumu'nda sırasıyla Gaziantep FK ve Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek sarı-kırmızılı takım, Olimpiyat'ta Karagümrük ile karşılaşacak. Milli arayamoralli girmek isteyen teknikdirektör Fatih Terim, oyuncularını3 maçta alınacak 9puana motive ediyor.
BU SEZON YÜZDE 50'Yİ ZORLAYAMADI
Ligde zirveye yaklaşmayı hedefleyen Aslan, Avrupa'da da liderliği garantileme hesapları yapıyor. Yönetimde ise taraftara yönelik beklentiler söz konusu. Aslantepe'debu sezon Lazio maçı dışında% 50 kapasite barajı zorlanmadıve ortalama 12-13 binkişi geldi. TFF'nin 9 Kasım'da statları tam kapasite açma kararı, kulübü heyecanlandırdı.
MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ İKİ KRİTİK MAÇ
Galatasaray milli ara dönüşünde kasım ayında ligde Fenerbahçe, Avrupa'da Marsilya'yı 52 bin 625 kişi kapasiteli NEF Stadyumu'nda ağırlayacak. Bu kritik maçlarda tribün desteğine ihtiyacı olan sarı-kırmızılılarda yetkililer, "Galibiyet serisi yakalarsaktaraftarlarımız havaya girecekve stadımız eskisi gibi tamamendolmaya başlayacak" görüşünde birleşti.
FLORYA'YA MİSAFİR GELDİ
Galatasaray'ın dün sürpriz bir konuğu vardı. Fatih Terim'in İtalyan ekiplerinden Fiorentina'nın başında bulunduğu dönemde birlikte çalıştığı İtalya Milli Takımı ve Fiorentina'nın efsanevi oyuncularından Giancarlo Antognoni, sarı-kırmızılı takımın antrenmanını takip etti. Antognoni ile Terim'in sıcak sohbeti objektiflere yansıdı.
ODA TARİH KOKUYOR
Antognoni'yi tesislerde ağırlayan Terim'in odasındaki duvarı kaplayan fotoğraflar, adeta İmparator'un hayatından kesitler sunuyor.
Terim, Turkuvaz Medya'da FotoMaç tarafından verilen 'Üstün Hizmet Ödülü'nü masasının başköşesine yerleştirdi.