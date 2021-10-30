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Giriş Tarihi: 30.10.2021 09:53 Son Güncelleme: 30.10.2021 09:53

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Josef ilk kez maç kaçıracak

Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Josef ilk kez maç kaçıracak

Devler Ligi’nde 3.’lük şansını sürdürmek isteyen Beşiktaş, iki yıldızını bugünkü Hatayspor maçında oynatmayacak. Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Josef'in yanı sıra yapılan risk analizi doğrultusunda sakatlanma ihtimali ortaya çıkan Pjanic, Hatay'a götürülmedi

Beşiktaş, bugün deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor'u yenip Galatasaray derbisinde aldığı 2-1'lik galibiyeti taçlandırmak istiyor. Ancak teknik heyet, bu maç kadar Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi çarşamba günü oynanacak Sporting mücadelesini de düşünüyor… Portekiz ekibini deplasmanda yenip 3.'lük şanslarını devam ettirmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, iki yıldızını Hatayspor maçının kadrosuna dahil etmedi.

JOSEF İLK KEZ MAÇ KAÇIRACAK

Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulunan Josef de Souza ve sakatlık risk analizi doğrultusunda derbi sonrası gerçekleştirilen 3 antrenmanda bireysel çalışan Miralem Pjanic, İstanbul'da bırakıldı. Josef ve Pjanic'in çarşamba günü oynanacak Sporting maçında ilk 11'deki yerlerini alacakları belirtildi. Bu sezon oynanan 13 resmi karşılaşmada da 90'ar dakika sahada kalan Josef sakatlık yüzünden ilk kez maç kaçıracak.

JOKERE YENİ GÖREV

Sporting ve Galatasaray maçlarına orta saha ile hücumda değişiklik yapmadan çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, bu kez planlarını mecburi olarak değiştirecek. Derbide stoper mevkiinde görev yapan Necip Uysal, Hatay deplasmanında Josef de Souza'nın yerine geçecek. Pjanic'in boşluğunu ise sakatlıktan dönen Atiba Hutchinson dolduracak. Deplasmandaki zorlu sınavda savunmanın göbeğinde Vida'nın partnerinin de Welinton olması bekleniyor.

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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Josef ilk kez maç kaçıracak
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