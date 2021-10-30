Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı || 80 milyon TL’yi aşan ikramiyeyle Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 30.10.2021 17:58

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı || 80 milyon TL’yi aşan ikramiyeyle Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı || 80 milyon TL’yi aşan ikramiyeyle Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor!

Bu akşam gerçekleşecek olan ve devreden büyük ikramiyenin 80 milyon TL’yi aştığı çekilişte geri sayım devam ederken gözler 30 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekilişe saatler kala binlerce kişi “Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Çekiliş bu akşam 21.45’te gerçekleşecek. İşte Milli Piyango (MPİ) 30 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için nefesler adeta tutuldu. Büyük ikramiyenin 80 milyon TL'yi aştığı çekilişte binlerce kişi ikramiyenin sahibi olma hayaliyle biletlerini doldurdu. Hal böyleyken "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bilindiği üzere Son yapılan çekilişte, 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte kazanan numaralar ve tüm detaylar...

Sayısal çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Saat 21:30'da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenecek.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı || 80 milyon TL’yi aşan ikramiyeyle Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor!
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