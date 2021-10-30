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Giriş Tarihi: 30.10.2021 22:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden görüşmesinde gündem ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden görüşmesinde gündem ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD başkanı Biden’ın görüşme yapacağı haberi son dakika gelişmesi olarak duyurulurken milyonlar görüşmede ele alınacak konuları merak ediyor. Milyonlar, G20 Zirvesi kapsamında Roma’da bir araya gelecek iki liderin görüşmesine kilitlenirken konuyla ilgili olarak “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta yapılacak, gündemde neler var?” sorularına yanıt aramaya başlandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi saati ve görüşmede yer alacak gündem maddelerinin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın G20 zirvesi için bir araya gelecekleri Roma'da ikili görüşme yapacağı gündeme geldi. Son dakika haberi, ABD Başkanının programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, tarafından duyurulurken bu noktada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta yapılacak, gündemde neler var?" soruları da yanıt aramaya başladı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi ne zaman? İşte görüşmede ele alınması beklenen konu başlıkları ve detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BIDEN GÖRÜŞMESİ SAAT KAÇTA?

ABD Başkanı Joe Biden Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da Başkan Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.

Görüşmenin saati ise henüz bilinmiyor.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Roma'da bulunan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı iki liderin görüşmesinde neler konuşulacağını canlı yayında aktardı. Görüşmede, F-16 alımı ve savunma ilişkilerinin ön planda olması bekleniyor. Diğer yandan, bölgesel ve küresel konuların da iki lider arasında yapılacak görüşmede ele alınması bekleniyor.

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"İSABETLİ OLACAKTIR"

Roma ve Glasgow'da dünya liderleriyle görüşme yapacağı hatırlatılarak özellikle ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin sorusu üzerine Başkan Erdoğan, Roma'nın gündemi ile Glasgow'un gündeminin şu anda değişmiş gibi gözüktüğüne işaret etmiş ve şunları söylemişti:

"Büyük ihtimalle Roma'da değil ama Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de tabi ki en önemli maddemiz; malum bizim F-35 konumuz var. F-35'le ilgili olarak bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yapmış olduğumuz bir ödeme var. Bu ödemeyle ilgili olarak da tabi ki bunun bize geri ödeme planının nasıl olacağını kendileriyle görüşmemiz gerekecek. Bu konuda mükaleme ne getirecek ne götürecek; onu kendileriyle görüşerek öğreneceğiz. Alt düzeyde aldığımız bazı bilgiler var.

Bize F-16 verme konusunda gelen bazı bilgiler… Bize gelen bilgi, bunlarla bu işi ödeme gibi bir plan olduğu yönünde. Bu doğru mudur, değil midir; bunları kendilerinden öğreneceğiz. En üst düzeyde de bunu tabi benim Sayın Biden ile konuşmam isabetli olacaktır. Eğer böyleyse ona göre bir anlaşma yoluna gitmiş olacağız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden görüşmesinde gündem ne olacak?
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