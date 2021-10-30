Emre Kocadağ'dan, Hatayspor maçının hakemi Cüneyt Çakır'a sert sözler! "Puanların önüne geçmiştir"

"ALGI ÇALIŞMALARINI GEÇEN SENE NASIL YIKTIYSAK AYNI ŞEKİLDE YIKACAĞIZ"

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı, averajla Galatasaray'ın önünde şampiyon oldukları geçen sezon gibi bu sezon da algı çalışmaları yürütüldüğünü ileri sürerek, bu algıları yine yıkacaklarını dile getirdi.

Hakem hataları nedeniyle kaybettikleri puanların çok değerli olduğunu belirten Kocadağ, "Geçen sezon başında da bir algı çalışması yapıldı. Buna karşı çıkıp konuştuk ve o algıları bozduk. 'Beşiktaş, kötü takım kurdu, iyi oynamıyor, iyi mücadele etmiyor.' diyerek hakem hatalarını normalleştirmek için topyekun bir çalışma yapıldı. Bu sene de tam tersi, 'Beşiktaş'ın çok iyi bir takımı var. Bu hatalar görmezden gelinsin.' isteniyor. 'Beşiktaş kötü oynadı' algıları var. Beşiktaş kötü oynayabilir, eksikleri olabilir ama bu hakem hatalarını ve bundan dolayı puan kayıplarını legal hale getirmez. Bu algı çalışmalarını geçen sene nasıl yıktıysak aynı şekilde yıkacağız. İyi veya kötü oynayabiliriz, eksiklerimiz oldu, rotasyon yapıldı ve istediğimiz verimleri alamadık ama saydığımız maçlardaki kaybedilen puanlar üst üste konulduğunda çok değerli hale geliyor." ifadelerini kullandı.