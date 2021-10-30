Fenerbahçe’de 4 yıldız ilk 11’e dönüyor! Mesut Özil’in son durumu...

Portekizli çalıştırıcı, Konyaspor mücadelesinin çok kritik olduğunu belirterek, "Kazanacağımızdan şüphem yok. Sadece Alanyaspor maçındaki oyunu tekrarlayalım yeter. Bu kez o kadar şanssız olmayacağız. Benim size güvenim tam" diye konuştu.