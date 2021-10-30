Son dakika: Fenerbahçe’de Altay Bayındır şoku! En az 3 ay...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor deplasmanında 2-1 mağlup dönen Fenerbahçe, bir şok da yıldız oyuncularının sakatlığıyla yaşadı. Aynı maçta Luiz Gustavo, Enner Valencia ve Altay Bayındır, sakatlık nedeniyle oyundan alınmak zorunda kalmıştı.
Maç oynanırken hastaneye kaldırılan Altay Bayındır'ın kolunda kırık tespit edilmediği bilgisi gelmişti. Öte yandan A Spor'un son dakika bilgisinde, genç kalecinin 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Altay Bayındır'ın sakatlığı hakkında son detayları paylaştı:
Altay Bayındır'ın omzundaki bağlarda çok ciddi bir gerilme olduğunu belirtelim. Yaklaşık 3 ay sahalarda olamayacak. Pelkas'ın sakatlığını hatırlıyoruz. Altay, omzunu biraz daha fazla zorlamış.
Yarın yapılacak kontrollerden sonra ameliyat olması gerekebilir. Omuz kapsülünde yırtık olması durumunda ameliyat olabileceği söyleniyor.