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Giriş Tarihi: 31.10.2021 01:45 Son Güncelleme: 31.10.2021 01:48

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! En az 3 ay...

Son dakika: Fenerbahçe’de Altay Bayındır şoku! En az 3 ay...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Konya deplasmanında yarayla dönen sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Enner Valencia ve Altay Bayındır aynı mücadelede sakatlık geçirdi. A Spor'un son dakika anonsuyla verdiği haberde, Altay Bayındır'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Son dakika haberi... Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor deplasmanında 2-1 mağlup dönen Fenerbahçe, bir şok da yıldız oyuncularının sakatlığıyla yaşadı. Aynı maçta Luiz Gustavo, Enner Valencia ve Altay Bayındır, sakatlık nedeniyle oyundan alınmak zorunda kalmıştı.

Maç oynanırken hastaneye kaldırılan Altay Bayındır'ın kolunda kırık tespit edilmediği bilgisi gelmişti. Öte yandan A Spor'un son dakika bilgisinde, genç kalecinin 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Altay Bayındır'ın sakatlığı hakkında son detayları paylaştı:

Altay Bayındır'ın omzundaki bağlarda çok ciddi bir gerilme olduğunu belirtelim. Yaklaşık 3 ay sahalarda olamayacak. Pelkas'ın sakatlığını hatırlıyoruz. Altay, omzunu biraz daha fazla zorlamış.

Yarın yapılacak kontrollerden sonra ameliyat olması gerekebilir. Omuz kapsülünde yırtık olması durumunda ameliyat olabileceği söyleniyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! En az 3 ay...
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