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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Gervinho şoku! Sezonu kapattı

Gervinho şoku! Sezonu kapattı
Trabzonspor'un Fildişi Sahilli yıldızı Gervinho, Rizespor maçında büyük bir talihsizlik yaşadı. Karşılaşmanın 11. dakikasında topu yakalamak isterken korner çizgisinin yakınlarında ayağını ters basan ve reklam panolarına da çarpan 34 yaşındaki kanat forvet, acı içinde yerde kaldı. Sahayı sedyeyle terk eden, ardından da hastaneye kaldırılan Gervinho'nun sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. Abdullah Avcı da konuyla ilgili "Maalesef 6-7 ay bizimle olamayacak" dedi. Sezon başında bonservis ödenmeden kadroya katılan tecrübeli futbolcu, bordo- mavili formayla 13 maçta 2 gol atarken 1 de asist kaydetmişti.

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Gervinho şoku! Sezonu kapattı
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