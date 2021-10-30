Gervinho şoku! Sezonu kapattı

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli yıldızı Gervinho, Rizespor maçında büyük bir talihsizlik yaşadı. Karşılaşmanın 11. dakikasında topu yakalamak isterken korner çizgisinin yakınlarında ayağınıters basan ve reklam panolarına daçarpan 34 yaşındaki kanat forvet, acı içinde yerde kaldı. Sahayı sedyeyle terk eden, ardından da hastaneye kaldırılan Gervinho'nun sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. Abdullah Avcı da konuyla ilgili "Maalesef6-7 ay bizimle olamayacak" dedi. Sezon başında bonservis ödenmeden kadroya katılan tecrübeli futbolcu, bordo- mavili formayla 13 maçta 2 gol atarken 1 de asist kaydetmişti.