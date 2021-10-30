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Giriş Tarihi: 30.10.2021 18:07

Günlük korona tablosu ile vaka sayısı gelişmeleri... 30 Ekim Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

Günlük korona tablosu ile vaka sayısı gelişmeleri... 30 Ekim Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

Her gün akşam saatlerine doğru açıklanan günlük korona tablosu ile 30 Ekim Türkiye corona virüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı vatandaşlarla paylaşılıyor. Geçtiğimiz günkü verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapılmış, bu testlerin 24 bin 409’u ise pozitif çıkmıştı. Öte yandan 209 kişi Covid-19 kaynaklı yaşamını yitirdiği kaydedilmişti. Bugün de vatandaşlar “Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte günlük korona tablosu ile vaka sayısı gelişmeleri...

Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu bugün de vaka sayısı ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Her gün akşam saatleriyle beraber bakanlık resmi sitesi üzerinden veriler kamuoyu ile paylaşılıyor. Bu noktada ise "Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz gün 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıkmış, 209 kişi ise yaşamını yitirmişti. İşte 30 Ekim günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı son durum...

29 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 409

VEFAT SAYISI: 209

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 846

28 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 528

VEFAT SAYISI: 229

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 651

27 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 896

VEFAT SAYISI: 210

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 542

26 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 643

VEFAT SAYISI: 215

İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 467

25 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 663

VEFAT SAYISI: 232

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 824

24 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 792

VEFAT SAYISI: 195

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403

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Günlük korona tablosu ile vaka sayısı gelişmeleri... 30 Ekim Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?
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