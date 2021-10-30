Haber hattı

ManU'nun hocasıRonaldo olabilir!
İngiltere'de Manchester United'ın kötü gidişinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı konuşulurken, İspanyol basınından da flaş bir iddia geldi. ManU'nun bugün oynayacağı Tottenham karşılaşmasının, Norveçli hocanın sonunu getirebileceği belirtildi. Sport Gazetesi, Solsjkaer'in görevden alınması durumunda yerine Cristiano Ronalro'nun geçebileceğini iddia etti. 36 yaşındaki Portekizli yıldızın bugüne kadar dünyanın en önemli teknikdirektörleriyle çalıştığına da vurgu yapıldı.
Kayserispor'da şokMensah 6 ay yok!
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un orta sahası Bernard Mensah, dün yapılan antrenmanda sakatlık geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Ganalı futbolcununsağ diz ön çapraz bağ, iç menisküsve iç yan bağ yaralanması geçirdiği duyuruldu. Mensah'ın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve bu sezon Kayseri'ye dönen Ganalı,ligde 6 maçta 2 gol, 3 asist kaydetmişti.
Vodafone'dan 300. gol içinMontero'ya özel hediye
Vodafone'un, KaraKartal Hareketi kapsamında Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki 300. golüne özel başlattığı kampanyada, 1903 KaraKartal Hep Destek Paketi'ni aktif olarak kullanan 120 binmüşteriye 300. gol vesilesiyle 3 GB mobilinternet hediye ediliyor. 300. golü atan Montero'ya da Galatasaray derbisi öncesi özel olarak tasarlanan heykelciği Vodafone KaraKartal Hareketi üyesi Karen Can Bayrak verdi.
Dökülen saçları içintakımına dava açtı!
Manchester United'ın aldığı kötü sonuçlar, taraftarlarını da eşine az rastlanacak tepkilere yöneltti. Ligde 5-0'lık Liverpool yenilgisi sonrası Andrew Tryan isimli bir Manchester United taraftarı, sinir ve stresten ötürü saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu kulübe dava açacağını açıkladı.
Laporta: Xavi bir günBarcelona'yı çalıştıracak Barcelona'da Koeman'ın kovulmasından sonra gözlerin çevrildiği Xavi için. başkan Laporta'dan açıklama geldi. Laporta, "Xavi çok ilginç bir süreçte, kendini çok iyi geliştiriyor. Onunla ilgili düşüncelerim çok iyi. Sık sık konuşuruz. Takımla ilgili düşüncelerini sürekli alırım. Xavi, bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacak" dedi.