Haber hattı

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Giriş Tarihi: 30.10.2021

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ManU'nun hocası Ronaldo olabilir!
İngiltere'de Manchester United'ın kötü gidişinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı konuşulurken, İspanyol basınından da flaş bir iddia geldi. ManU'nun bugün oynayacağı Tottenham karşılaşmasının, Norveçli hocanın sonunu getirebileceği belirtildi. Sport Gazetesi, Solsjkaer'in görevden alınması durumunda yerine Cristiano Ronalro'nun geçebileceğini iddia etti. 36 yaşındaki Portekizli yıldızın bugüne kadar dünyanın en önemli teknik direktörleriyle çalıştığına da vurgu yapıldı.

Kayserispor'da şok Mensah 6 ay yok!
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un orta sahası Bernard Mensah, dün yapılan antrenmanda sakatlık geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Ganalı futbolcunun sağ diz ön çapraz bağ, iç menisküs ve iç yan bağ yaralanması geçirdiği duyuruldu. Mensah'ın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve bu sezon Kayseri'ye dönen Ganalı, ligde 6 maçta 2 gol, 3 asist kaydetmişti.

Vodafone'dan 300. gol için Montero'ya özel hediye
Vodafone'un, KaraKartal Hareketi kapsamında Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki 300. golüne özel başlattığı kampanyada, 1903 KaraKartal Hep Destek Paketi'ni aktif olarak kullanan 120 bin müşteriye 300. gol vesilesiyle 3 GB mobil internet hediye ediliyor. 300. golü atan Montero'ya da Galatasaray derbisi öncesi özel olarak tasarlanan heykelciği Vodafone KaraKartal Hareketi üyesi Karen Can Bayrak verdi.

Dökülen saçları için takımına dava açtı!
Manchester United'ın aldığı kötü sonuçlar, taraftarlarını da eşine az rastlanacak tepkilere yöneltti. Ligde 5-0'lık Liverpool yenilgisi sonrası Andrew Tryan isimli bir Manchester United taraftarı, sinir ve stresten ötürü saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu kulübe dava açacağını açıkladı.

Laporta: Xavi bir gün Barcelona'yı çalıştıracak
Barcelona'da Koeman'ın kovulmasından sonra gözlerin çevrildiği Xavi için. başkan Laporta'dan açıklama geldi. Laporta, "Xavi çok ilginç bir süreçte, kendini çok iyi geliştiriyor. Onunla ilgili düşüncelerim çok iyi. Sık sık konuşuruz. Takımla ilgili düşüncelerini sürekli alırım. Xavi, bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacak" dedi.

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