Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi? (Hatayspor BJK canlı)
Giriş Tarihi: 30.10.2021 15:19

Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi? (Hatayspor BJK canlı)

Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi? Hatayspor BJK canlı

Süper Lig’de 11. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Günün erken karşılaşması Hatayspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısından galibiyet ile ayrılmayı başaran Beşiktaş, hafta içinde ise Sporting Lizbon’a Şampiyonlar Ligi mücadelesinde konuk olacak. Beşiktaş CL mücadelesi öncesi karşılaşmadan galip ayrılıp moral depolamak istiyor. Diğer tarafta Hatayspor’da formuyla dikkat çekiyor. Peki, Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi? İşte Hatayspor BJK canlı

Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman ve şifresiz mi soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Hafta içi oynanacak olan Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi moral depolamak isteyen Beşiktaş, Josef ve Pjanic'den yoksun bir şekilde formda Hatayspor deplasmanına çıkacak. Peki, Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi? İşte Hatayspor BJK canlı

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Hatayspor Beşiktaş maçı bugün saat 16.00'da Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Fatih, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Adama Traore, Ruben, Boudjemaa, Saba, El Kaabi, Mame Diouf.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

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Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi? (Hatayspor BJK canlı)
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