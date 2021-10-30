Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi? (Hatayspor BJK canlı)

Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman ve şifresiz mi soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Hafta içi oynanacak olan Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi moral depolamak isteyen Beşiktaş, Josef ve Pjanic'den yoksun bir şekilde formda Hatayspor deplasmanına çıkacak. Peki, Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi? İşte Hatayspor BJK canlı
HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Hatayspor Beşiktaş maçı bugün saat 16.00'da Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Fatih, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Adama Traore, Ruben, Boudjemaa, Saba, El Kaabi, Mame Diouf.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi.