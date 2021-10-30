Hatayspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçın futbolcularını eleştirdi! "Bazı performanslar..."

Tartışmalı pozisyonların olduğu karşılaşmada maçın ardından Sergen Yalçın, futbolcularını eleştirdi.
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...
"Oyunun başında yediğimiz kötü bir golle, geride başladık. Amatörce gol yedik. İyi oynamadık. Bireysel performanslar çok aşağıdaydı."
"Oyuncuların bu performanslarını yukarıya çekmesi lazım. Bunu konuşmuştuk. Hatalarımızı düzeltmek için çalışmaya devam edeceğiz."
"Batshuayi'nin durumunu bilmiyorum. Yarın belli olur. 2 orta saha var. N'Koudou yok. Beşiktaş'ta eksikler olabilir ama buradaki oyuncuların daha istekli, daha konsantre olması gerekir. Bakacağız artık telafisine."
"Hazırlanacağız çarşambaya. Sonra da Trabzonspor'la oynayacağız ama performansların bu şekilde olmaması gerekiyor. Bu, oyuncuların kendileriyle alakalı bir durum. Maalesef özellikle deplasmanda istediğimiz arzu ortaya çıkmıyor."
"Ofsayt verdi ama gol mü ofsayt mı onu bilemiyorum. Cüneyt hocayla ilgili değil, genel olarak sezon boyunca oynadığımız maçlarda beklentinin çok altında yönetimler oluyor. Bugün kaç tane sarı kart olması lazım, hepsini es geçti."