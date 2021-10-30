Hatayspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçın futbolcularını eleştirdi! "Bazı performanslar..."

"Ofsayt verdi ama gol mü ofsayt mı onu bilemiyorum. Cüneyt hocayla ilgili değil, genel olarak sezon boyunca oynadığımız maçlarda beklentinin çok altında yönetimler oluyor. Bugün kaç tane sarı kart olması lazım, hepsini es geçti."