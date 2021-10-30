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Giriş Tarihi: 30.10.2021 19:25 Son Güncelleme: 30.10.2021 19:33

Hatayspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçın futbolcularını eleştirdi! "Bazı performanslar..."

Hatayspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçın futbolcularını eleştirdi! Bazı performanslar...

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a karşı 1-0 mağlup olan Beşiktaş, ligde 3. mağlubiyetini aldı. Tartışmalı pozisyonların var olduğu zorlu mücadele sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularını eleştirdi. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Saba Lobjanidze'nin ayağından gelen golle 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, zirve yarışında yara aldı.

Tartışmalı pozisyonların olduğu karşılaşmada maçın ardından Sergen Yalçın, futbolcularını eleştirdi.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

"Oyunun başında yediğimiz kötü bir golle, geride başladık. Amatörce gol yedik. İyi oynamadık. Bireysel performanslar çok aşağıdaydı."

"Oyuncuların bu performanslarını yukarıya çekmesi lazım. Bunu konuşmuştuk. Hatalarımızı düzeltmek için çalışmaya devam edeceğiz."

"Batshuayi'nin durumunu bilmiyorum. Yarın belli olur. 2 orta saha var. N'Koudou yok. Beşiktaş'ta eksikler olabilir ama buradaki oyuncuların daha istekli, daha konsantre olması gerekir. Bakacağız artık telafisine."

"Hazırlanacağız çarşambaya. Sonra da Trabzonspor'la oynayacağız ama performansların bu şekilde olmaması gerekiyor. Bu, oyuncuların kendileriyle alakalı bir durum. Maalesef özellikle deplasmanda istediğimiz arzu ortaya çıkmıyor."

"Ofsayt verdi ama gol mü ofsayt mı onu bilemiyorum. Cüneyt hocayla ilgili değil, genel olarak sezon boyunca oynadığımız maçlarda beklentinin çok altında yönetimler oluyor. Bugün kaç tane sarı kart olması lazım, hepsini es geçti."

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Hatayspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçın futbolcularını eleştirdi! "Bazı performanslar..."
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