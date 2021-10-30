İzmir’de 3 puan savaşı! Altay’ın konuğu Sivasspor

Süper Lig'de 11. haftanın heyecanı devam ediyor. Haftanın zorlu müsabakalarından biri İzmir'de oynanıyor. Lige çok iyi başlamasına rağmen son dönemde düşüşe geçen Altay, evinde Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geliyor.