İzmir’de 3 puan savaşı! Altay’ın konuğu Sivasspor

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda müsabaka saat 16.00'da başladı ve mücadeleyi deneyimli hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Ligin geride kalan diliminde Altay 15, Sivasspor ise 11 puan topladı.
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İLK 11'LER...
Altay: Lis, Cebrail, İbrahim Öztürk, Thiam, Ceyhun, Björkander, Ahmed Rayyan, Poko, Kappel, Pinares, Bamba.
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Hakan, Azubike, Fajr, Gradel, Kayode, Yatabare.
CANLI! ALTAY 1-1 SİVASSPOR
39' Yatabare
44' Bamba
5. dakikada Ceyhun Gülselam'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmed Rayan'ın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.
14. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kappel'in şutunda, top üstten auta gitti.
17. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı ortada kaleci Lis'le karşı karşıya kalan Kayode'nin şutunda kaleciden dönen top Yatabare'nin önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda Kayode'nin yüzünden dönen meşin yuvarlakla buluşan Fajr'ın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
38. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Gradel'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
44. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Altaylı oyuncular, yaptığı baskıyla topu kazandı. Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Bamba'nın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.