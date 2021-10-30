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Giriş Tarihi: 30.10.2021 18:17

Kardeşlerim dizisi izle! 30 Ekim Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 26. yeni bölüm kesintisiz izle

Kardeşlerim dizisi izle! 30 Ekim Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 26. yeni bölüm kesintisiz izle

Atv ekranlarında Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim yeni bölüm izle ekranı ile akşam saatleriyle beraber gündeme taşındı. 26. Bölüme ilişkin fragmana göre bu hafta Doruk, Akif'in tüm baskısına rağmen kendi ayakları üzerinde durmak için çabalarken, Ömer çekiliş parasını alan Şengül'e çok öfkelenmiştir. Diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyen vatandaşlar Atv ile Kardeşlerim yeni bölüm izle araştırmasına çıktı. İşte 30 Ekim tarihli bölüm ile Atv ile Kardeşlerim dizisi izle seçeneği ve tüm detaylar...

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim yeni bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeşin hayatta kalma mücadelesini konu alan yapımda bu hafta da izleyenlerini ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşanacak. Yapımın bu akşamki bölümünü internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Atv ile Kardeşlerim 26. yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Atv canlı yayın ve Kardeşlerim 26. Son bölüm kesintisiz izle ekranı ve tüm detaylar...

Doruk, Akif'in tüm baskısına rağmen kendi ayakları üzerinde durmak için çabalarken, Ömer çekiliş parasını alan Şengül'e çok öfkelenmiştir. Nebahat'ın, Suzan'ı şaşırtacak bir teklifte bulunması hiç beklenmedik sonuçlar doğururken, Kadir de Melisa'yı şaşırtan bir hamle yapar. Harika'ya jest yapmak için daha çok para kazanmak isteyen Oğulcan bulaştığı işin gerçek yüzünden habersizdir.

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Kardeşlerim dizisi izle! 30 Ekim Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 26. yeni bölüm kesintisiz izle
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