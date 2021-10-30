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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Kartal’a Avrupa ayarı!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal’a Avrupa ayarı!

Devler Ligi’nde 3.’lük şansını sürdürmek isteyen Beşiktaş, iki yıldızını bugünkü Hatayspor maçında oynatmayacak. Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Josef'in yanı sıra yapılan risk analizi doğrultusunda sakatlanma ihtimali ortaya çıkan Pjanic, Hatay'a götürülmedi

Beşiktaş, bugün deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor'u yenip Galatasaray derbisinde aldığı 2-1'lik galibiyeti taçlandırmak istiyor. Ancak teknik heyet, bu maç kadar Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi çarşamba günü oynanacak Sporting mücadelesini de düşünüyor… Portekiz ekibini deplasmanda yenip 3.'lük şanslarını devam ettirmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, iki yıldızını Hatayspor maçının kadrosuna dahil etmedi.

JOSEF İLK KEZ MAÇ KAÇIRACAK
Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulunan Josef de Souza ve sakatlık risk analizi doğrultusunda derbi sonrası gerçekleştirilen 3 antrenmanda bireysel çalışan Miralem Pjanic, İstanbul'da bırakıldı. Josef ve Pjanic'in çarşamba günü oynanacak Sporting maçında ilk 11'deki yerlerini alacakları belirtildi. Bu sezon oynanan 13 resmi karşılaşmada da 90'ar dakika sahada kalan Josef sakatlık yüzünden ilk kez maç kaçıracak.

JOKERE YENİ GÖREV
Sporting ve Galatasaray maçlarına orta saha ile hücumda değişiklik yapmadan çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, bu kez planlarını mecburi olarak değiştirecek. Derbide stoper mevkiinde görev yapan Necip Uysal, Hatay deplasmanında Josef de Souza'nın yerine geçecek. Pjanic'in boşluğunu ise sakatlıktan dönen Atiba Hutchinson dolduracak. Deplasmandaki zorlu sınavda savunmanın göbeğinde Vida'nın partnerinin de Welinton olması bekleniyor.

BATSHUAYİ'YE TERAPİ
Beşiktaş'ta girdiği pozisyonları gole çevirme konusunda sıkıntı yaşayan Batshuayi için teknik direktör Sergen Yalçın devreye girdi. Deneyimli hocanın, 27 yaşındaki santrforla bire bir görüşerek güven aşılayan bir konuşma yaptığı belirtildi. Belçikalı oyuncu, siyah-beyazlı takımla 11 maça çıkarken 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bu gollerin 1'i penaltı atışından, birisi de rakip kalecinin topu kendisine çarptırması sonucu geldi.

SORU - CEVAP
Beşiktaş, Josef'in yokluğunda Hatay karşılaşmasında güç kaybı yaşar mı?

FATİH DOĞAN: ATİBA'NIN YÜKÜ ARTACAKTIR
Josef de Souza, son bir yılda gösterdiği performansla Süper Lig'in tartışmasız en iyi defansif orta saha oyuncusu. Bu tür güçlü futbolcuların oynamaması her zaman bir eksikliktir. Beşiktaş da Josef'in yokluğunu hissedecektir ancak Necip'in, Brezilyalı yıldızın yerini doldurmak için elinden gelen performansı sergileyeceğini düşünüyorum. Buradaki kritik konu şu: Orta sahada top organizasyonlarını Ruben Ribeiro ile yapan, Traore ile de geçişleri sağlayan Hatay'ın pas akışını kim kesecek? Orada Atiba'nın, oyun kurgusundaki kilit isim olan Ribeiro'nun üzerine oynaması en makul çözüm olur. Ancak sakatlıktan dönen Atiba'nın performansı ve dinamizmi kritik öneme sahip. Beşiktaş solda Rıdvan, defansta Welinton takviyeleriyle oyuna dinamizm katabilir. Beşiktaş'ın bu zorlu periyotta en çok ihtiyacı olan şey dinamizm. Hatay-Beşiktaş maçının favorisi yok. Hocaların yapacağı hamleler kazananı belirleyecek.

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