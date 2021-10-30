Kartal’a Avrupa ayarı!

Devler Ligi’nde 3.’lük şansını sürdürmek isteyen Beşiktaş, iki yıldızını bugünkü Hatayspor maçında oynatmayacak. Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Josef'in yanı sıra yapılan risk analizi doğrultusunda sakatlanma ihtimali ortaya çıkan Pjanic, Hatay'a götürülmedi
Beşiktaş, bugün deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor'u yenip Galatasaray derbisinde aldığı 2-1'lik galibiyeti taçlandırmak istiyor. Ancak teknik heyet,bu maç kadar ŞampiyonlarLigi'nde hafta içi çarşambagünü oynanacak Sportingmücadelesini dedüşünüyor… Portekiz ekibini deplasmanda yenip 3.'lük şanslarını devam ettirmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, iki yıldızını Hatayspor maçınınkadrosuna dahil etmedi.
JOSEF İLK KEZ MAÇ KAÇIRACAK
Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulunan Josef de Souza ve sakatlık risk analizi doğrultusunda derbi sonrası gerçekleştirilen 3 antrenmanda bireysel çalışan Miralem Pjanic, İstanbul'da bırakıldı. Josef ve Pjanic'in çarşamba günü oynanacak Sporting maçında ilk 11'deki yerlerini alacakları belirtildi. Bu sezon oynanan13 resmi karşılaşmada da90'ar dakika sahada kalanJosef sakatlık yüzündenilkkez maçkaçıracak.
JOKERE YENİ GÖREV
Sporting ve Galatasaray maçlarına orta saha ile hücumda değişiklik yapmadan çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, bu kez planlarını mecburi olarak değiştirecek. Derbide stoper mevkiinde görevyapan Necip Uysal, Hatay deplasmanındaJosef de Souza'nın yerinegeçecek. Pjanic'in boşluğunu ise sakatlıktan dönen Atiba Hutchinson dolduracak. Deplasmandaki zorlu sınavda savunmanın göbeğinde Vida'nın partnerinin de Welinton olması bekleniyor.
BATSHUAYİ'YE TERAPİ
Beşiktaş'ta girdiği pozisyonları gole çevirme konusunda sıkıntı yaşayan Batshuayi için teknik direktör Sergen Yalçın devreye girdi. Deneyimli hocanın, 27 yaşındakisantrforla bire bir görüşerek güvenaşılayan bir konuşma yaptığı belirtildi. Belçikalı oyuncu, siyah-beyazlı takımla 11 maça çıkarken 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bu gollerin 1'i penaltı atışından, birisi de rakip kalecinin topu kendisine çarptırması sonucu geldi.
SORU - CEVAP
Beşiktaş, Josef'in yokluğunda Hatay karşılaşmasında güç kaybı yaşar mı?
FATİH DOĞAN: ATİBA'NIN YÜKÜ ARTACAKTIR
Josefde Souza, son bir yılda gösterdiği performansla Süper Lig'in tartışmasız en iyi defansif orta saha oyuncusu. Bu tür güçlü futbolcuların oynamaması her zaman bir eksikliktir. Beşiktaş da Josef'in yokluğunu hissedecektir ancak Necip'in,Brezilyalı yıldızın yerinidoldurmak için elindengelen performansı sergileyeceğinidüşünüyorum. Buradaki kritik konu şu: Orta sahada top organizasyonlarını Ruben Ribeiro ile yapan, Traore ile de geçişleri sağlayan Hatay'ın pas akışını kim kesecek? Orada Atiba'nın, oyunkurgusundaki kilit isimolan Ribeiro'nun üzerineoynaması en makulçözüm olur. Ancak sakatlıktan dönen Atiba'nın performansı ve dinamizmi kritik öneme sahip. Beşiktaş solda Rıdvan, defansta Welinton takviyeleriyle oyuna dinamizm katabilir. Beşiktaş'ın bu zorlu periyotta en çok ihtiyacı olan şey dinamizm. Hatay-Beşiktaş maçının favorisi yok. Hocaların yapacağı hamleler kazananı belirleyecek.