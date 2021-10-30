Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle - Konya FB izle
Giriş Tarihi: 30.10.2021 20:29 Son Güncelleme: 30.10.2021 20:29

Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle - Konya FB izle

Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle - Konya FB izle

Süper Lig’in 11. Hafta maçları kapsamında Fenerbahçe, Konyaspor’a konuk oluyor. 19. puanla 5. Sırada yer alan Vitor Pererira’nın öğrencileri, deplasman maçında 3 puanı hanesine yazdırmak ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Öte yandan müsabakayı televizyonda izleyecek olan futbolseverler yoğun olarak Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek “Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izleme linki ve maçın son dakika ilk 11 detayları.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. Haftasında Konyaspor deplasmanında yeşil sahaya çıkıyor. Son 5 haftada 3 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip deplasman mücadelesinde yeşil-beyazlı rakibi karşısında galip gelmek ve 3 puanın sahibi olmak istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izlemek isteyerek, "Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve son dakika ilk 11 detayları şöyle;

  • Süper Lig 11. Hafta Konyaspor - Fenerbahçe maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.



KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

KONYASPOR XI: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Oğulcan, Soner, Bytyqi, Çekiçi, Serdar, Cikalleshi

FENERBAHÇE XI: Altay, Min-Jae, Tisserand, Szalai, Ferdi, Gustavo, Zajc, Nazım, Rossi, Valencia, Pelkas



Aşağıdaki link ile mücadeleyi başalama saatinden itibaren izleyebilirsiniz....

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/ihkonyaspor-fenerbahce-v3?autoPlay=True

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Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle - Konya FB izle
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