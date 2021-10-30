Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. Haftasında Konyaspor deplasmanında yeşil sahaya çıkıyor. Son 5 haftada 3 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip deplasman mücadelesinde yeşil-beyazlı rakibi karşısında galip gelmek ve 3 puanın sahibi olmak istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izlemek isteyerek, "Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Süper Lig Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve son dakika ilk 11 detayları şöyle;
KONYASPOR XI: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Oğulcan, Soner, Bytyqi, Çekiçi, Serdar, Cikalleshi
FENERBAHÇE XI: Altay, Min-Jae, Tisserand, Szalai, Ferdi, Gustavo, Zajc, Nazım, Rossi, Valencia, Pelkas
Aşağıdaki link ile mücadeleyi başalama saatinden itibaren izleyebilirsiniz....