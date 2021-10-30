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Giriş Tarihi: 30.10.2021 23:55

KYK burs başvurusu için tarihler ne zaman belli olacak, başladı mı? 2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, yapılacak?

KYK burs başvurusu için tarihler ne zaman belli olacak, başladı mı? 2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, yapılacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversitelilere sağlanmakta olan KYK burs ve kredi başvurusu tarihleri için uzun bir süredir adayların bekleyişi devam ediyor. Üniversite eğitimleri süresince maddi destek almak isteyen adaylar Ekim ayının da sonuna gelinmesiyle beraber “2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, tarihler belli mi?” sorularına yanıt aramaya başladı. Bu noktada gözler GSB’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, KYK burs başvurusu için tarihler ne zaman belli olacak, başladı mı? İşte tüm detaylar...

KYK burs başvuru tarihleri için milyonların geri sayımı aralıksız devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber özellikle de üniversiteye başlayan bir kesim öğrenci maddi destek sağlaması amacıyla başvuruların başlayacağı o tarihi bekliyor. Hal böyleyken "2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, tarihler belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları için GSB'nin açıklaması bekleniyor...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merakla bekleniyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.

2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayında yapılması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

BURS İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, tarih verildi mi? 2021 KYK burs başvuruları/ kredi başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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KYK burs başvurusu için tarihler ne zaman belli olacak, başladı mı? 2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, yapılacak?
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