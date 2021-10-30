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Giriş Tarihi: 30.10.2021 19:41

MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı ve şartları! 2021 MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı ve şartları! 2021 MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

MEB personel alımı başvuru detayları milyonların araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. MEB tarafından yapılan açıklamada başvuruların 25 Ekim tarihi itibarıyla başladığı bildirilmişti. Bakanlık sitesi üzerinden yayımlanan ilana ilişkin detaylar son günlerde adayların gündemine taşındı. Hal böyleyken "2021 MEB 6 bin 132 personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor, nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?" soruları da yanıt arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı başvuru ekranı ve detayları...

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere MEB 6 bin 132 personel alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruda açık pozisyonlarda görevlendirmek üzere yapılacak alımlara ilişkin tüm detaylara yer verilmişti. Hal böyleyken "MEB 6 bin 132 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte 2021 MEB personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve tüm detaylar...

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 25.10.2021–05.11.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 05.11.2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecektir.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

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MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı ve şartları! 2021 MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
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