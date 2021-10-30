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Giriş Tarihi: 30.10.2021 19:25

MEB 750 Engelli öğretmen atama takvimi ile atamalar ne zaman yapılacak? 2021 Öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor?

MEB 750 Engelli öğretmen atama takvimi ile atamalar ne zaman yapılacak? 2021 Öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor?

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz toplantı ardından müjdelediği engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Atamalara ilişkin takvimin yayımlanmasıyla beraber ön başvuruların Kasım ayında belirlenen tarihlerde alınacağı kaydedildi. Öte yandan adaylar "750 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, atamalar ne zaman yapılacak?" sorularına Ekim ayının sonlarıyla beraber yanıt aramaya başladı. İşte 2021 MEB engelli öğretmen atama takvimi ile başvuru tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz haftalarda 750 engelli öğretmen ataması yapılacağı bildirilmişti. Bakan Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası verdiği atama müjdesinin ardından ise adayların yanıt aradığı "750 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, atamalar ne zaman yapılacak?" soruları yanıt buldu. İşte MEB engelli öğretmen atama takvimi ile başvuru tarihleri...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDELEMİŞTİ!

Engelli öğretmenlere atama müjdesi veren Erdoğan şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını da bu vesileyle duyurmak istiyorum. Elbette henüz her şey bitmiş, salgın tümüyle sona ermiş, tehdit ve tehlike ortadan kalmış değildir. Salgın tedbirlerine riayet etmeyi bir müddet daha sürdürmemiz gerekiyor. Özellikle aşılamada hedeflediğimiz seviyelere bir an önce ulaşmak istiyoruz. Vatandaşlarımızı bir an önce aşılarını olmaya ve ya tamamlamaya davet ediyoruz. Bilhassa üniversite öğrencilerimizden yükseköğretim kurumlarındaki sosyal alanların kullanımı ve toplu taşımada tedbirlere azami dikkat etmelerini bekliyoruz. Biz kendi meselemizi çözsek bile dünya bu virüsten tamamen temizlenmeden iş bitti diyemeyiz."

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8-12 Kasım tarihleri arasında alınacağını bildirdi.

Özer, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurmasından sonra atama takvimini belirlediklerini kaydeden Özer, "2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." bilgisini paylaştı.

Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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MEB 750 Engelli öğretmen atama takvimi ile atamalar ne zaman yapılacak? 2021 Öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor?
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