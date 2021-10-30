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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Mesut’un ağrısı var!

VOLKAN DEMİR
Mesut’un ağrısı var!

Zorlu Konya deplasmanı öncesinde Fenerbahçe’de can sıkan bir gelişme yaşandı. Sakatlığı nedeniyle dünkü antrenmana katılmayan dünyaca ünlü yıldız, İstanbul'da bırakıldı. Valencia 11'e dönerken Tisserand, Kim ve kaleci Altay da formasına kavuşuyor

Ligde son iki maçta Trabzonspor ile Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, bugün Konyaspor ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Zorlu deplasmana mutlak galibiyet parolasıyla giden sarı-lacivertlilerde dün sıcak bir gelişme yaşandı. Hafta boyunca antrenmanlarda yer alan Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle dünkü idmana çıkmadı. 33 yaşındaki yıldız, ağrıları olduğunu söyleyince Pereira, Konya maçının kadrosuna da almadı.

OYUNDAN ÇIKINCA ÇOK KIZMIŞTI!
Kasımpaşa karşısında yedek oturan ve oyuna alınmayınca yeleğini Pereira'nın önüne atan Mesut, Avrupa Ligi'nde Antwerp mücadelesinde ise sahadan alınınca su şişelerini tekmelemişti. Bu arada sakatlığı geçen Tisserand ile cezaları sona eren Kim Min-Jee ve Altay bugün sahada olacak. Forvette de Enner Valancia ilk 11'de görev alacak.

BU SEZON NE YAPTI?
Ligde 8 maçta ter döken Mesut Özil 3 isabetli şutunda 2 gol atarken, 1 de asist gerçekleştirdi. 7 kez top kaptıran yıldız futbolcu, 6 kilit pasla arkadaşlarının gol yollarında pozisyona girmesini sağladı.

PEREİRA: BU KEZ ŞANS BİZİMLE OLACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Konya yolculuğu öncesi takımıyla bir konuşma yaptı. Portekizli çalıştırıcı, Konyaspor mücadelesinin çok kritik olduğunu belirterek, "Kazanacağımızdan şüphem yok. Sadece Alanyaspor maçındaki oyunu tekrarlayalım yeter. Bu kez o kadar şanssız olmayacağız. Benim size güvenim tam" diye konuştu.

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Mesut’un ağrısı var!
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