POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi (PA) 27. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu sınava giren adaylar tarafından merak edilerek yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) karolarında görev alacak Polis Memurlarını yetiştiren Polis Meslek Yüksek Eğitim Merkezi (POMEM) 27. Dönem mülakat sonuçlarına ilişkin detayları ve 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtlarını bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi (PA) ile 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ve tüm bilgiler;