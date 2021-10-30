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Giriş Tarihi: 30.10.2021 09:50 Son Güncelleme: 30.10.2021 09:50

Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? Roblox ne zaman düzelecek, hesabıma neden giremiyorum?

Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? Roblox ne zaman düzelecek, hesabıma neden giremiyorum?

Dünyanın en çok ziyaret edilen oyun sitelerinden olan Roblox’da erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar, çevrimiçi oyun platformu Roblox’a 30 Ekim tarihiyle birlikte giremiyor. Hal böyle olunca, Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? Roblox ne zaman düzelecek, hesabıma neden giremiyorum soruları on binlerce kullanıcının gündemine oturdu. Konuya ilişkin Roblox resmi Twitter hesabından açıklama geldi. Peki, Roblox ne zaman düzelecek? Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? Detaylar Haberimizde.

Roblox çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek soruları milyonlarca oyunseverin gündeminde yer alıyor. 29 Ekim tarihinde başlayan bu problem halihazırda devam ederken, konuya ilişkin Roblox resmi Twitter hesabından açıklama geldi. Roblox ekibinden yapılan açıklamaya göre, "Şu anda Roblox'u kullanırken sorun yaşadığınızı biliyoruz. Üzgünüz ve her şeyi normale döndürmek için çok çalışıyoruz." açıklamasında bulunuldu. Peki, Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? Roblox ne zaman düzelecek, hesabıma neden giremiyorum? İşte bu soruların yanıtları;

ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Konuya ilişkin Roblox tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Roblox resmi Twitter hesabı 29 Ekim 18:00 sularında "Şu anda Roblox'u kullanırken sorun yaşadığınızı biliyoruz. Üzgünüz ve her şeyi normale döndürmek için çok çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Peki, Roblox nasıl açılır? Roblox, 'something went wrong please try again later' sorunun çözümü nedir?

İşte detaylar;

ROBLOX NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ?

Oyunu açmak isteyen kullanıcıların karşısına "something went wrong please try again later" uyarısını çıkarken, hesaba erişimde problemler yaşanmaya devam ediyor.

Oyun yapımcıları konuyla ilgili "Şu anda Roblox kullanırken sorun yaşadığınızı biliyoruz. Üzgünüz ve her şeyi normale döndürmek için çok çalışıyoruz. Bugünkü kesinti konusunda hala ilerleme kaydediyor. Sizi güncel tutmaya devam edeceğiz. Gecikme için bir kez daha özür dileriz. Bu kesintinin platformdaki herhangi bir özel deneyim veya ortaklıkla ilgili olmadığını biliyoruz." açıklamalarında bulundu.

ROBLOX NEDEN AÇILMIYOR?

Dahili bir hizmet sorunu, oyuncuların erişmeye çalıştığı web sunucusunda büyük olasılıkla bir hata olduğu anlamına gelir.

Birkaç ay önceki Facebook, Instagram ve WhatsApp kesintilerinden de hatırlayacağınız gibi, sunucular çevrimiçi platformlar ve sosyal ağlardaki kesintilerin en yaygın nedenlerinden biridir.

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Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? Roblox ne zaman düzelecek, hesabıma neden giremiyorum?
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