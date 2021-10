Roblox çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek soruları milyonlarca oyunseverin gündeminde yer alıyor. 29 Ekim tarihinde başlayan bu problem halihazırda devam ederken, konuya ilişkin Roblox resmi Twitter hesabından açıklama geldi. Roblox ekibinden yapılan açıklamaya göre, "Şu anda Roblox'u kullanırken sorun yaşadığınızı biliyoruz. Üzgünüz ve her şeyi normale döndürmek için çok çalışıyoruz." açıklamasında bulunuldu. Peki, Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? Roblox ne zaman düzelecek, hesabıma neden giremiyorum? İşte bu soruların yanıtları;

ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Konuya ilişkin Roblox tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Roblox resmi Twitter hesabı 29 Ekim 18:00 sularında "Şu anda Roblox'u kullanırken sorun yaşadığınızı biliyoruz. Üzgünüz ve her şeyi normale döndürmek için çok çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Peki, Roblox nasıl açılır? Roblox, 'something went wrong please try again later' sorunun çözümü nedir?

İşte detaylar;