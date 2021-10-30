Şampiyonluk borcumuz var

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 50. Olağan Divan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu'ndan satır başları şöyle:
Lideriz, iyi gidiyoruz. Amadaha önümüzde 3 mevsim var. Gereken takviyeleri ocak ayında yapabiliriz.
Teknik ekibimiz ve futbolcularımızın performansı şampiyonluğa yetmeyebilir. Bu yüzden camiamızındesteğine çok ihtiyacımız var.
Bu takımı canından daha fazla seven ve canına kıyan taraftarlaraşampiyonluk borcumuzvar. Algılar üzerinden yürütülen bir savaş var. Bu operasyonlara karşı tek vücut olup, dışarı atmak gerekiyor.
Mücadelemizin adı, şampiyonluk mücadelesidir. Biz şampiyon olacağız demiyoruz, bu saygısızlıktır. Trabzonspor felsefesinderakibe saygısızlık yoktur. İnşallah mayısın son günleri geldiği zaman çok farklı şeyleri konuşacağımız bir zaman olur.
BORÇ AÇIKLANDI
Divan Kurulu'nda Cumhuriyet Bayramı kutlanırken, Trabzonspor'un borcunun 1 milyar346 milyon 332 bin TL olduğu açıklandı.
TRABZONSPOR PLAKAYI BULDU!
Trabzonspor U19 Takımı, Çaykur Rizespor'u farklı mağlup etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi 6-1 kazanan bordo-mavililerin gollerini Orkun, Süleyman (2), Veysel (2), ve Ahmetcan Kaplan kaydetti.