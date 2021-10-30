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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Şampiyonluk borcumuz var

Şampiyonluk borcumuz var
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 50. Olağan Divan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu'ndan satır başları şöyle:
Lideriz, iyi gidiyoruz. Ama daha önümüzde 3 mevsim var. Gereken takviyeleri ocak ayında yapabiliriz.
Teknik ekibimiz ve futbolcularımızın performansı şampiyonluğa yetmeyebilir. Bu yüzden camiamızın desteğine çok ihtiyacımız var.
Bu takımı canından daha fazla seven ve canına kıyan taraftarlara şampiyonluk borcumuz var. Algılar üzerinden yürütülen bir savaş var. Bu operasyonlara karşı tek vücut olup, dışarı atmak gerekiyor.
Mücadelemizin adı, şampiyonluk mücadelesidir. Biz şampiyon olacağız demiyoruz, bu saygısızlıktır. Trabzonspor felsefesinde rakibe saygısızlık yoktur. İnşallah mayısın son günleri geldiği zaman çok farklı şeyleri konuşacağımız bir zaman olur.

BORÇ AÇIKLANDI
Divan Kurulu'nda Cumhuriyet Bayramı kutlanırken, Trabzonspor'un borcunun 1 milyar 346 milyon 332 bin TL olduğu açıklandı.

TRABZONSPOR PLAKAYI BULDU!
Trabzonspor U19 Takımı, Çaykur Rizespor'u farklı mağlup etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi 6-1 kazanan bordo-mavililerin gollerini Orkun, Süleyman (2), Veysel (2), ve Ahmetcan Kaplan kaydetti.

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