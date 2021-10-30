Son dakika: Beşiktaş’ta Pjanic şoku! Sergen Yalçın kötü haber verdi...

PJANİC LİZBON MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

İki oyuncunun durumuya ilgili konuşan Sergen Yalçın şunları söyledi: "Miralem Pjanic, Galatasaray maçında problem hissetti. Ağrıları var. Josef'in kasığında problem var. Pjanic'in Sporting Lizbon'da da oynayacağını düşünmüyorum. Josef'in durumu da net değil. Haftaya lig maçında olabilirler."