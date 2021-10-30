Son dakika: Beşiktaş’ta Pjanic şoku! Sergen Yalçın kötü haber verdi...

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Beşiktaş zorlu Hatayspor deplasmanında Lizbon maçı öncesi kazanmak ve moral bulmak istiyor. Diğer yandan ligin formda ekibi Hatayspor da bu kaçı kazanarak zirveye yakınlaşmak istiyor.
PJANİC VE JOSEF KAMP KADROSUNA ALINMAMIŞTI
Maç öncesi açıklanan kamp kadrosunda Pjanic ve Josef gibi iki önemli orta saha oyuncusu bu maçta forma giyemiyor. Hatayspor maçı öncesi Teknik Direktör Sergen Yalçın kötü haberi verdi.
PJANİC LİZBON MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?
İki oyuncunun durumuya ilgili konuşan Sergen Yalçın şunları söyledi: "Miralem Pjanic, Galatasaray maçında problem hissetti. Ağrıları var. Josef'in kasığında problem var. Pjanic'in Sporting Lizbon'da da oynayacağını düşünmüyorum. Josef'in durumu da net değil. Haftaya lig maçında olabilirler."
Beşiktaş, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde grubun 4. maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a konuk olacak. İlk maçı 4-1 kaybeden Beşiktaş bu maçı kazanmak ilk puanlarını almak istiyor.