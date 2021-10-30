Son dakika: Erman Toroğlu Konyaspor maçı sırasında Fenerbahçe’deki çarpıcı gerçeği açıkladı! “Vitor Pereira ve futbolcular arasında…”

CIKALLESHI DÖNDÜ

Konyaspor'da ise Arnavutluk Milli Takımı kampında koronavirüse yakalanan ve bir süre kadro dışında kalan Cikalleshi, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görev yaptı. Sakatlığı bulunan Ahmet Hassan ve Hadziahmetovic ise Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.