Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe kötü gidişata Konyaspor karşısında son vermek istiyor! Vitor Pereira'nın 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 30.10.2021 17:47 Son Güncelleme: 30.10.2021 17:47

Son dakika: Fenerbahçe kötü gidişata Konyaspor karşısında son vermek istiyor! Vitor Pereira'nın 11'i belli oldu...

Son dakika: Fenerbahçe kötü gidişata Konyaspor karşısında son vermek istiyor! Vitor Pereira’nın 11’i belli oldu...

Son dakika haberi... Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Bu sezon lige iyi başlayan Fenerbahçe, son haftalarda gelen üst üste puan kayıplarına Konyaspor karşısında son vermek istiyor. Sarı-lacivertlilerde yıldız oyuncu Mesut Özil, Konya deplasmanında kadroya alınmadı. Karşılaşmada iki takımın ilk 11'leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, yarın kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral bulmak istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN 11'İ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Min-Jae, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ferdi, Zajc, Rossi, Pelkas, Valencia

Spor Toto Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 17 puan yazdıran İttifak Holding Konyaspor, 7. sırada yer aldı. Konyaspor, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.

Fenerbahçe'de cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Serdar Aziz'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerde cezasını tamamlayan kaleci Altay Bayındır ile Güney Koreli stoper Kim Min-jae, görev verilmesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek. Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Luiz Gustavo, yarın sarı kart görmesi halinde ligin 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak.

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Son dakika: Fenerbahçe kötü gidişata Konyaspor karşısında son vermek istiyor! Vitor Pereira'nın 11'i belli oldu...
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