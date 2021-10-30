Son dakika: Galatasaray’ın derbi planı ortaya çıktı! Fenerbahçe maçına 52 bin taraftar...

FLORYA'YA MİSAFİR GELDİ

Galatasaray'ın dün sürpriz bir konuğu vardı. Fatih Terim'in İtalyan ekiplerinden Fiorentina'nın başında bulunduğu dönemde birlikte çalıştığı İtalya Milli Takımı ve Fiorentina'nın efsanevi oyuncularından Giancarlo Antognoni, sarı-kırmızılı takımın antrenmanını takip etti. Antognoni ile Terim'in sıcak sohbeti objektiflere yansıdı.