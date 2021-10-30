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Giriş Tarihi: 30.10.2021 10:10 Son Güncelleme: 30.10.2021 10:18

Son dakika: Galatasaray'ın derbi planı ortaya çıktı! Fenerbahçe maçına 52 bin taraftar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’ın derbi planı ortaya çıktı! Fenerbahçe maçına 52 bin taraftar...

Son dakika...Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray, yarın evinde konuk edeceği Gaziantep FK maçına odaklanmış durumda. Sarı-kırmızılı takımda hedef, 13. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar galibiyet serisi yakalamak. Gaziantep FK, Lokomotiv Moskova ve Karagümrük'ü yenerek Fenerbahçe müsabakasında NEF Stadyumu'nu 52 bin taraftarla doldurmayı planlayan Aslan, ezeli rakibini tribün desteğiyle yenmeyi hedefliyor.

Son dakika...Süper Lig'de 1 maçı eksik olan Galatasaray, zirvedeki Trabzonspor'un 10 puan gerisinde yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, zirve yarışında tutunabilmek için yarın Gaziantep FK karşısına 3 puan parolasıyla çıkacak. Aslan'ın hedefi, Fenerbahçe derbisine kadar galibiyet serisi yakalamak. İşte detaylar...

Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi Beşiktaş derbisinde son bulan Galatasaray, 8 gün içinde oynayacağı 3 maça konsantre oldu.

NEF Stadyumu'nda sırasıyla Gaziantep FK ve Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek sarı-kırmızılı takım, Olimpiyat'ta Karagümrük ile karşılaşacak.

Milli araya moralli girmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını 3 maçta alınacak 9 puana motive ediyor.

BU SEZON YÜZDE 50'Yİ ZORLAYAMADI
Ligde zirveye yaklaşmayı hedefleyen Aslan, Avrupa'da da liderliği garantileme hesapları yapıyor. Yönetimde ise taraftara yönelik beklentiler söz konusu.

Aslantepe'de bu sezon Lazio maçı dışında % 50 kapasite barajı zorlanmadı ve ortalama 12-13 bin kişi geldi. TFF'nin 9 Kasım'da statları tam kapasite açma kararı, kulübü heyecanlandırdı.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ İKİ KRİTİK MAÇ
Galatasaray milli ara dönüşünde kasım ayında ligde Fenerbahçe, Avrupa'da Marsilya'yı 52 bin 625 kişi kapasiteli NEF Stadyumu'nda ağırlayacak.

Bu kritik maçlarda tribün desteğine ihtiyacı olan sarı-kırmızılılarda yetkililer, "Galibiyet serisi yakalarsak taraftarlarımız havaya girecek ve stadımız eskisi gibi tamamen dolmaya başlayacak" görüşünde birleşti.

FLORYA'YA MİSAFİR GELDİ
Galatasaray'ın dün sürpriz bir konuğu vardı. Fatih Terim'in İtalyan ekiplerinden Fiorentina'nın başında bulunduğu dönemde birlikte çalıştığı İtalya Milli Takımı ve Fiorentina'nın efsanevi oyuncularından Giancarlo Antognoni, sarı-kırmızılı takımın antrenmanını takip etti. Antognoni ile Terim'in sıcak sohbeti objektiflere yansıdı.

ODA TARİH KOKUYOR
Antognoni'yi tesislerde ağırlayan Terim'in odasındaki duvarı kaplayan fotoğraflar, adeta İmparator'un hayatından kesitler sunuyor. Terim, Turkuvaz Medya'da FotoMaç tarafından verilen 'Üstün Hizmet Ödülü'nü masasının başköşesine yerleştirdi.

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Son dakika: Galatasaray'ın derbi planı ortaya çıktı! Fenerbahçe maçına 52 bin taraftar...
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