Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Hatayspor - Beşiktaş maçından sonra Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a sert eleştiri! "Yıllar önce Fenerbahçe maçında..."
Giriş Tarihi: 30.10.2021 19:26 Son Güncelleme: 30.10.2021 19:50

Son dakika: Hatayspor - Beşiktaş maçından sonra Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a sert eleştiri! "Yıllar önce Fenerbahçe maçında..."

Son dakika: Hatayspor - Beşiktaş maçından sonra Ahmet Çakar’dan Cüneyt Çakır’a sert eleştiri! Yıllar önce Fenerbahçe maçında...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Siyah-beyazlıların 73'te Mehmet Topal'ın attığı şık topuk golü VAR'dan iptal edildi. SABAH yazarı ve eski hakem Ahmet Çakar, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol kararını değerlendirdi.

Son dakika haberi... Geçen hafta derbide Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Akdeniz ekibine 3 puanı getiren golü 6'da Saba Lobjanidze kaydetti.

MEHMET TOPAL'IN ŞIK GOLÜ İPTAL EDİLDİ!

Beşiktaş'ın 73'te Mehmet Topal ile bulduğu şık topuk golü, VAR incelemesi sonrası ofsyat gerekçesiyle iptal edildi.

Golden sonra VAR'dan uyarı alan maçın hakemi Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti.

Cüneyt Çakır, Mehmet Topal'ın şutu çektiği sırada Montero'nun kalecinin görüş açısını kapattığı şekilde yorumladı.

Son dakika: Hatayspor-Beşiktaş maçında çok tartışılacak pozisyon! İptal edilen gole taraftar tepki gösterdi...

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ!

Beşiktaş'ın iptal edilen golüne taraftar sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, pozisyonun net gol olduğunu savundu.

SABAH yazarı ve eski hakem Ahmet Çakar, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

ÇAKAR'DAN SERT ELEŞTİRİ!

Beşiktaş'ın iptal edilen gol kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakar, "Böyle ofsayt mı olur? Montero, kalecinin görüş açısını kapatmıyor. Kaleye en az 7-8 metre var. Nerede ofsayt?

Ya Cüneyt ne ofsaytı, deli misin sen? Temas yok, kalecinin görüş açısını kapatmıyor, kaleye en az 7-8 metre uzakta... Neden, nasıl ofsayt?

"YILLAR ÖNCE FENERBAHÇE MAÇINDA..."

Ya Cüneyt yıllar önce Bursaspor-Fenerbahçe maçında benzer pozisyonda (Hatta Bursasporlu oyuncu kalecinin hemen önündeyken) golü VAR davetine rağmen verdin. Bugün iptal ettin? Niye?" ifadelerini kullandı.

İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golündeki pozisyon;

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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Son dakika: Hatayspor - Beşiktaş maçından sonra Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a sert eleştiri! "Yıllar önce Fenerbahçe maçında..."
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