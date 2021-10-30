Son dakika: Hatayspor - Beşiktaş maçından sonra Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a sert eleştiri! "Yıllar önce Fenerbahçe maçında..."

ÇAKAR'DAN SERT ELEŞTİRİ!

Beşiktaş'ın iptal edilen gol kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakar, "Böyle ofsayt mı olur? Montero, kalecinin görüş açısını kapatmıyor. Kaleye en az 7-8 metre var. Nerede ofsayt?