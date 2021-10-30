Son dakika: Usta yazardan dikkat çeken Trabzonspor yorumu! "Bu sene o sene mi?"

Göztepe deplasmanında olduğu gibi dün de ilk 45'te liderin istatistikleri rakibin gerisindeydi. Yüzde 70 topa sahip olmuşlar, 4 hücum yapabilmişler ama Rize 7 hücum, iki isabetli şutla tehdit olmayı başarmıştı. Avcı devre biterken penaltı golüne işte bu yüzden ekstra sevindi kenarda.

İkinci yarıda iş başa düştü. Önce Nwakaeme'yi oyuna aldı ve 4-1-4-1'e döndü. Oyun o dakikaya kadar Abdülkadir'in sırtındaydı ve o yükü almalıydı Avcı... Siopis kenara Bakasetas oyuna ile bunu da çözdü. Serkan'ın sağ açık bitirdiği oyunda Rize'nin öne geçebileceği pozisyonlarda iki net kurtarış yapan Uğurcan bir kez daha maçın kader adamı olmayı başardı.