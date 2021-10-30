Son dakika: Usta yazardan dikkat çeken Trabzonspor yorumu! "Bu sene o sene mi?"

Son dakika...Süper Lig'in 11. haftası Trabzon'da açıldı. Ligin zirvesinde yer alan Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bordo-mavililer 1-0 geriye düşmesine rağmen Djaniny ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-1 galip gelmeyi bildi. Bu sonucun ardından 27 puanla liderliğini sürdüren Karadeniz ekibi, gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Trabzonspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasını Sabah Gazetesi'nin usta yazarları; Ahmet Çakar, İskender Günen ve Bülent Timurlenk değerlendirdi.
AHMET ÇAKAR - ŞANS DEĞİL KALİTE
Son iki haftada alınan galibiyetler, tüm Trabzonspor camiasına 'Bu sene acaba o sene mi' dedirtiyor. Geçen hafta, Göztepe'yi İzmir'de kazanmayı hak etmedikleri bir futbolla yendiler. Dün gece ise hak etmediler diyemem ama fazla pozisyon bulmadan hatta belki de Rizespor'un daha fazla pozisyon bulduğu maçı kazanmayı bildiler.
Üstelik mağlup duruma düşmüşlerdi. Haklı bir penaltı ile Rizespor öne geçti, devre biterken de yine haklı bir penaltı ile Trabzon beraberliği yakaladı. Baskı var... Özellikle Abdülkadir ve Hamsik'in oyunu yönlendirmesi var, topa sahip olma var...
Ama hızlı oynayamayan ve fazla pozisyon üretemeyen bir Trabzonspor da var. İlk yarıda bunu çok net gördük. İkinci yarı, 'Reis Nwakaeme' oyuna girdi! Reis diyorum; gerçekten Trabzonspor için çok şey ifade ediyor. İleride topu saklayabilmesi, bu arada arkadaşlarının ileri çıkmasını sağlaması, fırsatçılığı ile Trabzonspor'un lideri! Maçı da o aldı.
Aslında attığı gol hayatının en kolay golü. Kornerde Hugo kafayla vuruyor, top kalecinden önüne düşüyor, o da boş kaleye yuvarlıyor. Ama önemli olan onun zekası ve fırsatçılığı. Çünkü o noktada bulunması şans değil kalite. Tıpkı sezon başında Giresun'a attığı gol gibi. Sonuçta Trabzonspor iyi de oynasa kazanıyor, iyi oynamasa da kazanıyor.
Bu tür galibiyetler kazanma alışkanlığını pekiştiriyor ve şampiyonluk yarışında ciddi puanlar getiriyor. Hakem Halil Umut Meler'i çok beğendim. Fevkalade iyi maç yönetti. İki penaltıda da haklı. İkisinde de kol kapalı ama el dirsekten yukarı kalkmış durumda. Tebrik ediyorum.
İSKENDER GÜNEN - AVCI'NIN HAMLELERİ 3 PUANI GETİRDİ
Her ne kadar iki takım arasında gerek oyuncu kalitesi gerekse oyun anlayışı olarak büyük farklar olsa da her maçın kendi içinde zorlukları barındırdığı bir gerçektir. Yüzde 70 topla oynayan Trabzonspor beklenen üretkenlikten uzaktı.
Önemli olan şampiyonluk yarışında 3 puan almak, bunu gerçekleştirdiler. Fakat topa bu kadar sahipseniz daha üretken olmanız gerekir. Rizespor, beklenildiği gibi oyunu kendi sahasında kabul etti. Orta alanı savunmaya yakın kurdu ve çabuk çıkmayı düşündü.
Nwakaeme ve Bakasetas.. İki oyuncu da bu takım için çok önemli. Çünkü oyun sete döndüğünde sorunlar öne çıkıyor. İlk yarıda iki kenardan da atak girişimleri yetersizdi. Çaykur Rizespor penaltıdan öne geçti. İlk yarının son dakikalarında gelen penaltı golüyle Trabzonspor beraberliği yakaladı.
İkinci yarıda Nwakaeme'nin oyuna girmesiyle Rizespor sahasında daha fazla görünen Trabzonspor, önde bir türlü organize olamadı. Atılan gol duran toptan Vitor Hugo'nun kafasıyla seken topu tamamlayan Nwakaeme ile geldi.
Abdullah Avcı'nın ikinci yarıya başlarken Berat'ın yerine Nwakaeme'yi tercih etmesi doğru ama orta olanda Siopis'i kenara alıp Bakasetas'ı oyuna sürdükten sonra Rizespor'un ilk yarıya göre bordo-mavili takımın kalesinde daha fazla geldiği anlar var. Bunların birinde maç 1-1 iken kaleci Uğurcan'ın mutlak bir gol pozisyonunu önledi. Alınan 3 puan liderlik için kayıpsız geçen bir hafta ama galibiyet alırken bile eksikleri görmek gelecek haftalar için büyük önem taşır.
BÜLENT TİMURLENK - İŞ BAŞA DÜŞÜNCE
Teknik adamlar maç günü maçı kafalarında oynayıp gelirler stadyuma… Bazen evdeki hesap çarşıya uymaz. Dün derbide Abdullah Avcı elbette Gervinho'nun sakatlanacağını, Beşiktaş deplasmanında Edgar'ın cezalı olacağını ve son sıradaki rakibi karşısında 1-0 geriye düşeceğini hesaplamamıştı. Onun hesabı haftaya İstanbul'daki 6 puan değerindeki maça Nwakaeme ve Bakasetas'ı riske etmeden eldekilerle kazanmaktı.
Göztepe deplasmanında olduğu gibi dün de ilk 45'te liderin istatistikleri rakibin gerisindeydi. Yüzde 70 topa sahip olmuşlar, 4 hücum yapabilmişler ama Rize 7 hücum, iki isabetli şutla tehdit olmayı başarmıştı. Avcı devre biterken penaltı golüne işte bu yüzden ekstra sevindi kenarda.
İkinci yarıda iş başa düştü. Önce Nwakaeme'yi oyuna aldı ve 4-1-4-1'e döndü. Oyun o dakikaya kadar Abdülkadir'in sırtındaydı ve o yükü almalıydı Avcı... Siopis kenara Bakasetas oyuna ile bunu da çözdü. Serkan'ın sağ açık bitirdiği oyunda Rize'nin öne geçebileceği pozisyonlarda iki net kurtarış yapan Uğurcan bir kez daha maçın kader adamı olmayı başardı.
İki maçtır bıçak sırtı kazanan Trabzon, geçen sezon 8 maçta 1 kez kazanan takımdan bugün Avrupa'nın 5 namağlup takımından biri haline geldiyse elbette bunun altında Abdullah Avcı imzası var. Avcı da kendisini Avcı yapan futboldan başka bir oyunu arıyordu, buldu da...
Şimdi bugüne 7 puan farkla lider uyanan takımın hocası olarak çayını demleyip ayaklarını uzatabilir, ekranında elbette Beşiktaş ve F.Bahçe'nin maçları olacak.