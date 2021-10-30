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Giriş Tarihi: 30.10.2021 14:14 Son Güncelleme: 30.10.2021 14:26

Son dakika: Zirve yarışında kritik maç! Beşiktaş Hatayspor deplasmanında

Son dakika: Zirve yarışında kritik maç! Beşiktaş Hatayspor deplasmanında

Son dakika...Süper Lig'in 11. haftası zorlu bir maça sahne oluyor. Geçtiğimiz hafta derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerek puanını 20'ye çıkaran Beşiktaş, bu sezon müthiş bir form grafiği yakalayan ve 20 puanla ikinci sırada yer alan Hatayspor'a konuk oluyor. Lider Trabzonspor'un kazandığı haftada hata yapmak istemeyen iki takım da 3 puan peşinde. Hatayspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Son dakika...Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.

DEPLASMANDA TEK GALİBİYETİ VAR

Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi.

Dış sahada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay'a 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.

SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Beşiktaş, son 6 maçta savunmada büyük sıkıntı yaşadı.

Ligin ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 6 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı. Beşiktaş, söz konusu 6 maçta kalesinde 12 gol gördü.

MEHMET TOPAL VE HUTCHİNSON DÖNDÜ, JOSEF İLE PJANİC SAKAT

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Mehmet Topal kadroya dahil edilirken, sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Miralem Pjanic ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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Son dakika: Zirve yarışında kritik maç! Beşiktaş Hatayspor deplasmanında
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