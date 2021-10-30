Son dakika: Zirve yarışında kritik maç! Beşiktaş Hatayspor deplasmanında

DEPLASMANDA TEK GALİBİYETİ VAR

Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi.

Dış sahada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay'a 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.