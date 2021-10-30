Süper Lig’de Kasımpaşa’nın konuğu Yeni Malatyaspor!

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün Kasımpaşa, evinde teknik direktör Marius Sumudica ile ikide iki yapan Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu ile ilk maçına çıkacak olan Kasımpaşa, ligde 8 maçtır kazanamıyor (6 mağlubiyet - 2 beraberlik). Yeni Malatyaspor ise Sumudica'nın gelişiyle birlikte iki maç üst üste kazandı.

CANLI SKOR - Kasımpaşa 0-0 Yeni Malatyaspor

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kasımpaşa: Ertuğrul, Dirar, Donk, Bruma, Eren, Travnik, Sadiku, Eysseric, Yusuf, Hajradinovic, Jorgensen.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Hafez, Mustafa, Aabid, Ndong, Chouiar, Adem Büyük, Tetteh.

MAÇTAN DAKİKALAR...

Yeni Malatyaspor'un Kasımpaşa karşısında Tetteh ile 11. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçlarda üst üste iki kez aynı sonuç çıkmazken (Kasımpaşa 3G-2G Yeni Malatyaspor), iki ekibin karşı karşıya geldiği son mücadele berabere bitti.

Yeni Malatyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını kazanamayan ve rakip fileleri havalandıramayan Kasımpaşa (1B 1M), lig tarihinde rakibine karşı üç maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.

Kasımpaşa deplasmanında çıktığı ilk iki Süper Lig maçını kaybeden ancak daha sonraki iki ziyaretinden beraberlikle dönen Yeni Malatyaspor'un, beş kez konuk olup mağlup edemediği tek rakibi Antalyaspor (1B 4M).