VAR hakemleri açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında...

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Bugün saat 16.00'da Hatayspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saat 19.00'da ise Konyaspor'un konuğu Fenerbahçe olacak.
Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı Hatayspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu oldu. Karşılaşma öncesinde Hatayspor da Beşiktaş'ın da 20 puanı bulunuyor.
Günün diğer zorlu mücadelesi ise Konya'da oynanacak. Ev sahibi Konyaspor, Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği bu maçın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan.