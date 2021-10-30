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Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:51

VAR hakemleri açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında...

VAR hakemleri açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında...

Süper Lig'in 11. haftasında bugün 2 kritik mücadele oynanacak. Ligin ikinci sırasında yer alan Hatayspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Müsabakanın VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu. Diğer karşılaşmada ise Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Bu mücadele VAR'da Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Bugün saat 16.00'da Hatayspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saat 19.00'da ise Konyaspor'un konuğu Fenerbahçe olacak.

Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı Hatayspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu oldu. Karşılaşma öncesinde Hatayspor da Beşiktaş'ın da 20 puanı bulunuyor.

Günün diğer zorlu mücadelesi ise Konya'da oynanacak. Ev sahibi Konyaspor, Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği bu maçın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan.

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VAR hakemleri açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında...
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