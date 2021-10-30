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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Vazgeçmeden devam edeceğiz

Vazgeçmeden devam edeceğiz

Abdullah Avcı: “Bu ligde geri düşüp çevirmek hiç kolay değil. Oyun disiplinine sadık kalmakla alakalı.”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her maçın çok zor olacağını söyledi. Taraftarın tutkusunun takımı yukarı çektiğini vurgulayan Avcı, "Bu ligde geri düşüp çevirmek hiç kolay değil. Bu sene 3 maçta -ki ikisi büyük takımlara karşı- geri dönmek, oyun disiplinine sadık kalmakla alakalı. Geri düşünce formasyonu değiştirdik. Vazgeçmeden devam edeceğiz. Beşiktaş maçı var, sonra milli ara var. O bölüme sağlıklı girmek istiyoruz" dedi.

KANAT OYUNCUSU ALACAĞIZ
Transferle ilgili de konuşan Avcı, "Yarışırken de transfer için arayışımız devam ediyor. Her bölgeye isim bakıyoruz ama net bir kanat oyuncusu kadromuza katacağız gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı. Taraftarlara da teşekkür eden başarılı çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftar bugün (dün) bana güzel bir duygu yaşattı. Coşkuya devam etsinler, bu takım iyi şeyler yapacak. Birbirimize iyi geldik."

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Vazgeçmeden devam edeceğiz
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