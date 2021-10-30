Abdullah Avcı: “Bu ligde geri düşüp çevirmek hiç kolay değil. Oyun disiplinine sadık kalmakla alakalı.”
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her maçın çok zor olacağını söyledi. Taraftarın tutkusunun takımı yukarı çektiğini vurgulayan Avcı, "Bu ligde geri düşüp çevirmek hiç kolay değil. Bu sene 3 maçta -ki ikisi büyük takımlara karşı- geri dönmek, oyun disiplinine sadık kalmakla alakalı. Geri düşünce formasyonudeğiştirdik. Vazgeçmeden devam edeceğiz. Beşiktaş maçı var, sonra milli ara var. O bölüme sağlıklı girmek istiyoruz" dedi.
KANAT OYUNCUSU ALACAĞIZ
Transferle ilgili de konuşan Avcı, "Yarışırken de transfer için arayışımız devam ediyor. Her bölgeye isimbakıyoruz ama net bir kanat oyuncusukadromuza katacağız gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı. Taraftarlara da teşekkür eden başarılı çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftar bugün (dün) bana güzel bir duygu yaşattı. Coşkuya devam etsinler, bu takım iyi şeyler yapacak. Birbirimize iyi geldik."