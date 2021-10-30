Vitor Pereira'dan takımına sert eleştiri! "İlk yarı korkunç..."

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu ve 19 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle birlikte ligdeki toplam 4, üst üste ise 3. mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, İttifak Holding Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle...
Ben her zaman hoca olarak sorumluluğu üzerime alırım. İlk yarı gerçekten korkunç başladık. Gerçekten ölümcül hatalar yaptık. Benim için garip olan şey, ilk yarıda hiçbir reaksiyon gösterememekti. İkinci yarı farklıydı ancak sakatlıklar yaşadık. Ciddi sakatlıklar gibi gözüküyor.
İlk defa Fenerbahçe seviyesinde bu kadar kötü bir oyun gördüm. Geldiğimden beri en kötü oyunumuzdu.
Bugün mutlaka değişiklik yapmamız gerekti. Sahada hiçbir reaksiyon göstermeyen bir takım vardı. Değişiklikleri bu yüzden yaptım. Sakatlıklar ciddi gibi gözüküyor. Değerlendirdikten sonra bir şeyler söylemek daha doğru olur.
Maça başlangıç şeklimizi nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Konyaspor'un duran toplarda nereyi hedeflediğini hafta boyunca çalıştık