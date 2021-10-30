Vitor Pereira'dan takımına sert eleştiri! "İlk yarı korkunç..."

Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle...

Ben her zaman hoca olarak sorumluluğu üzerime alırım. İlk yarı gerçekten korkunç başladık. Gerçekten ölümcül hatalar yaptık. Benim için garip olan şey, ilk yarıda hiçbir reaksiyon gösterememekti. İkinci yarı farklıydı ancak sakatlıklar yaşadık. Ciddi sakatlıklar gibi gözüküyor.