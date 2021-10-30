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Giriş Tarihi: 30.10.2021

‘Yalçın’ın yaptığı cahillikti’

‘Yalçın’ın yaptığı cahillikti’

Adana Demirspor’un yıldızı Balotelli, A Spor’a konuştu. İtalyan santrfor, Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın’la yaşadığı polemiğe de değindi

Adana Demirspor'un golcü futbolcusu Mario Balotelli, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İtalyan yıldızın satır başları şöyle:
Ben normal bir insanım. Bir baba, bir kardeş, bir arkadaş... Bunların dışında sadece futbolda biraz yeteneği olan insan olduğumu düşünüyorum.
Türk hocalardan sadece Fatih Terim'i tanıyorum. Kendisiyle görüşme fırsatım olmadı. Ancak herkes iyi bir insan ve iyi bir hoca olduğunu söylüyor.
Sergen Yalçın hocanın hakkımda dediklerini bilmiyordum. Bana anlattılar. En nefret ettiğim konulardan birisi, tanımadığınız, tanışmadığınız halde başka insanın üzerinden bir şey söylemek. Bana cahillik olarak geliyor. Ben bunu hiçbir zaman yapmadım.
Samet Aybaba ile konuşmaya çalıştığımda ya benimle konuşmuyordu ya erteliyordu. Net bir şey söylemiyordu. 70 dakika oynayabilirsin denirse saygı duyarım. Bana hiçbir zaman net gelmedi. Saygı duyulmadığını hissettim o yüzden kızdım.

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‘Yalçın’ın yaptığı cahillikti’
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