Zirvenin tek hakimi

Djokovic’in penaltı golü ile geriye düşen Fırtına, 43’te bu kez beyaz noktada Djaniny ile skora denge getirdi. Nwakaeme 73’te ağları bulurken maç fazlasıyla en yakın rakiple fark artık 7 puan. Beşiktaş deplasmanı öncesi bordo-mavililer büyük moral buldu
Karşılaşmaya sakatlıktan yeni çıkan oyuncularını kulübede başlatarak çıkan Abdullah Avcı, Gervinho'nun maçın hemen başında sakatlanmasıyla oyun planını değiştirdi. Ancak bu dakikalarda tempoyu belirleyen taraf Rizespor oldu. 20'dePohjanpalo'nun şutunda top Edgar'ın eline çarptı. VAR'ın uyarısı sonucu pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Djokovic de topu ağlara gönderdi. 32'de A.Ömür'ün ceza sahası içerisinde düşürüldüğü pozisyonu es geçen Meler, 41'de Hamsik'in şutunda Bolasie'nin elle müdahalesine penaltıyı çaldı. Djaniny de meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. İkinci yarıda Bakasetas ve Nwakaeme hamlesiyle Avcı, galibiyeti istediğini gösterdi. Ancak tam tersi bir durumla ilk 15 dakikada üstün oynayan konuk ekibin, skoru değiştirmesini Uğurcan engelledi. 73'te ise Hugo'nun köşe vuruşunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Nwakaeme oyunda dengeyi değiştiren isim oldu. Trabzonspor adına gecenin öne çıkan isimleri Abdülkadir Ömür veDorukhan Toköz'dü.
REKORA KOŞUYOR
Rize karşısında alınan galibiyetle birlikte Trabzonspor, ligdeki yenilmezlik serisini 23 maça yükseltti. Toplamda 12 galibiyet ve 11 beraberlikle yoluna devam eden Karadeniz ekibi ayrıca iç sahadaki mağlup olmadığı maç sayısını 11'e çıkardı. Trabzonspor daha önce Mart 2013- Ocak 2014 arasında 15 karşılaşmalık en uzun serisini yakalamıştı.
NWAKAEME'NİN 100'Ü GÜLDÜ
Bordo-mavilileri öne geçiren golü bulan Nwakaeme, bir kez daha takımını sırtladı. Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor forması ile ligde 100. maçına dün çıkarken, ağları bulup ekibini zafere götürdü. Deneyimli futbolcu 5 maçlık gol hasretine de noktayı koydu.
EDGAR İE BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI
Pohjanpalo'nun vuruşunda topun eline çarpması ile penaltıya neden olan Edgar İe, ayrıca sarı kart gördü. 27 yaşındaki Portekizli stoper sarı kart cezalısı durumuna düşerken gelecek hafta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.