Zirvenin tek hakimi

Giriş Tarihi: 30.10.2021

Djokovic’in penaltı golü ile geriye düşen Fırtına, 43’te bu kez beyaz noktada Djaniny ile skora denge getirdi. Nwakaeme 73’te ağları bulurken maç fazlasıyla en yakın rakiple fark artık 7 puan. Beşiktaş deplasmanı öncesi bordo-mavililer büyük moral buldu