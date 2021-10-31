31 Ekim Pazar günü ve akşamı yayınlanacak program ve diziler belli oldu. Kanalların günlük olarak yayınladığı televizyon yayın akışı programında, Kim Milyoner Olmak İster, Yargı, Teşkilat, MasterChef Türkiye gibi yapımlar yer alıyor. ATV, Star TV, Kanal D, TRT 1, Show TV Pazar televizyon yayın akışı listesi ile dizi ve filmlerin yayın saati duyuruluyor. İşte, bugün televizyonda neler var, hangi diziler oynayacak sorusunun yanıtı!

31 EKİM 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

İşte kanalların Pazar günü yayın akışı ile bugün ekrana gelecek diziler ve filmler!