31 Ekim Pazar günü ve akşamı yayınlanacak program ve diziler belli oldu. Kanalların günlük olarak yayınladığı televizyon yayın akışı programında, Kim Milyoner Olmak İster, Yargı, Teşkilat, MasterChef Türkiye gibi yapımlar yer alıyor. ATV, Star TV, Kanal D, TRT 1, Show TV Pazar televizyon yayın akışı listesi ile dizi ve filmlerin yayın saati duyuruluyor. İşte, bugün televizyonda neler var, hangi diziler oynayacak sorusunun yanıtı!
İşte kanalların Pazar günü yayın akışı ile bugün ekrana gelecek diziler ve filmler!
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kuruluş Osman
15:25 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Taşıyıcı: Son Hız
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
16:15 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Benim Hayatım
22:30 Benim Hayatım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Muhteşem Kraliçe
06:15 Yeşil Deniz
09:10 Payitaht "Abdülhamid"
12:20 Tarihin Efsaneleri
13:25 Gönül Dağı (Altyazılı)
17:05 Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı"
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
23:45 3'Te 3
01:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
03:25 Payitaht "Abdülhamid"
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:15 Salako