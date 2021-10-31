Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 31 Ekim Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler oynayacak? Pazar televizyon yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 31.10.2021 15:30

31 Ekim Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler oynayacak? Pazar televizyon yayın akışı listesi

31 Ekim Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler oynayacak? Pazar televizyon yayın akışı listesi

Pazar akşamını evde geçirmeyi planlayan vatandaşlar, bu akşam kanallarda hangi yapımların yer alacağını merak ediyor. Bugün televizyonda neler var, hangi diziler oynayacak sorusuyla, bu akşam ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar araştırılıyor. Günlük olarak takip edilen akışta, Pazar günü yayınlanan dizilerin yayın saatleri takip ediliyor. 31 Ekim Pazar TV yayın akışı ile ATV, Star TV, Kanal D, TRT 1, Show TV yayın akışı listesi haberimizde.

31 Ekim Pazar günü ve akşamı yayınlanacak program ve diziler belli oldu. Kanalların günlük olarak yayınladığı televizyon yayın akışı programında, Kim Milyoner Olmak İster, Yargı, Teşkilat, MasterChef Türkiye gibi yapımlar yer alıyor. ATV, Star TV, Kanal D, TRT 1, Show TV Pazar televizyon yayın akışı listesi ile dizi ve filmlerin yayın saati duyuruluyor. İşte, bugün televizyonda neler var, hangi diziler oynayacak sorusunun yanıtı!

31 EKİM 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

İşte kanalların Pazar günü yayın akışı ile bugün ekrana gelecek diziler ve filmler!

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

15:25 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Taşıyıcı: Son Hız

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

16:15 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Benim Hayatım

22:30 Benim Hayatım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Muhteşem Kraliçe

06:15 Yeşil Deniz

09:10 Payitaht "Abdülhamid"

12:20 Tarihin Efsaneleri

13:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

17:05 Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı"

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

23:45 3'Te 3

01:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

03:25 Payitaht "Abdülhamid"

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yalancı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Salako

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31 Ekim Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler oynayacak? Pazar televizyon yayın akışı listesi
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