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Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:19

AFAD personel alımı yapacağını duyurdu! AFAD 1749 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni personel alımı başvuru şartları

AFAD personel alımı yapacağını duyurdu! AFAD 1749 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni personel alımı başvuru şartları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 1749 kişinin istihdam edileceği personel alımı başvuruları elektronik ortamda alınacak. Başvuruda bulunmak isteyenler ise “AFAD personel alımı ne zaman yapılacak? AFAD personel alımı başvuru şartları neler?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte bilgiler!

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak. Toplamda bin 749 personel alımının yapılacağının açıklanmasının ardından "AFAD personel alımı ne zaman yapılacak? AFAD personel alımı başvuru şartları neler?" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. AFAD personel alımı başvuruları Kasım ayında başlayacak.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuranlarda, 2020 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacak.

Ayrıca AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımı sınavına başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.

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AFAD personel alımı yapacağını duyurdu! AFAD 1749 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni personel alımı başvuru şartları
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