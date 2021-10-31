Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 1 Kasım Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 1.11.2021 06:24

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 1 Kasım Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 1 Kasım Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kasım ayının ilk gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı’da canlı ve güncel rakamlara bakılmadan ise kuyumculara gidilmiyor. Uzman yorumları eşliğinde altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi sorularına yanıt aranırken altındaki anlık grafik sürekli değişiyor. Yatırımlarını sarı metal üzerinden değerlendirmek isteyenler için gram altın 550 lira, çeyrek altın 874 liradan işlem gördü. Peki Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 1 Kasım Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Altın fiyatları üzerindeki son dakika haberleri an itibariyle merak ediliyor. Merkez Bankası faiz indirimi sonrası döviz ve altın kurundaki değişiklik devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar sarı metal üzerindeki canlı rakamlar için Kapalıçarşı'ya göz gezdiriyor. Son olarak cumhuriyet altın fiyatı 3.601 TL iken, gram altın 550 liradan güne başladı. Peki Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 1 Kasım 2021 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA CANLI ALTIN FİYATLARI 1 KASIM 2021

Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı şöyle;

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.591,00

SATIŞ: 3.660,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.601,00

SATIŞ: 3.655,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.477,52

SATIŞ: 3.545,83

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.747,00

SATIŞ: 1.811,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 494,01

SATIŞ: 513,12

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 873,00

SATIŞ: 900,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 550,63

SATIŞ: 550,74

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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 1 Kasım Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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