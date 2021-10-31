Avcı ile bileği bükülmüyor!

Trabzonspor, tecrübeli teknik adam ile rakiplerine göz açtırmıyor. Rizespor galibiyeti ile yenilmezlik serisini 23’e çıkaran bordo-mavililer ayrıca Avcı ile skorda geri düştüğü 9 maçta yenilmedi. Fırtına geçen sezona göre de1 4 puanlık bir fark yakaladı
Süper Lig lideri Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile istatistiklerde altın çağını yaşıyor. Bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fırtına geçen sezon 8. haftada göreve gelen Avcı yönetiminde ligde 236 gündür yenilgi yüzü görmüyor. Son mağlubiyetini geçen sezon 8 Mart'ta oynanan 29. hafta maçında Alanyaspor'dan alan ve 23 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, 1995'teki, 26 maçlık yenilmezlik rekoruna da bir adım daha yaklaştı.
GERİ DÖNÜŞLERİN USTASI OLDU
Fırtına'nın fark yarattığı bir istatistikte geri dönüşlerde oldu. Trabzonspor, Avcı yönetiminde mağlup durumda olduğu tam 9 maçta 3puan veya beraberlik almayıbaşardı. Geçen sezon 8. haftada takımın başına geçen Avcı, söz konusu maçlarda 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Geçen sezonun 11. haftasında 13 puanla 13. sırada yer alan Trabzonspor bu sezon aynı sekansta 27 puan toplayarak, +14 puanlık bir farka imza attı.
MAKSİMUM FAYDA DJANİNY
Trabzonspor'a geçen sezon bedelsiz gelen Djaniny'nin gol attığı maçlarda bordo-mavili ekip yenilgi yüzü görmüyor. Ligde 39 maçta 10 gol atan Yeşil Burun Adalı forvet, bu süreçte bordo-mavililere 8 galibiyet aldırırken, 1 beraberlik getirdi. Yıllık ücreti 1.3 milyon Euro olan Djaniny, takımına 25 puan kazandırırken, Çaykur Rizespor maçında da skora etki etmeyi başardı.
LİDER'İN KEYFİ YERİNDE
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başlarken, teknik direktör Avcı ve bordo-mavili futbolcular antrenmanda oldukça mutluydu. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Fode Koita da, dün takımla birlikte çalıştı.
GERVİNHO İKİ GÜN İSTİRAHAT EDECEK
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilen Gervinho'nun iyileşme sürecinin en az 6 ay olacağı belirtildi. İki gün dinlenecek olan tecrübeli futbolcunun dizindeki şişliğin inmesinden sonra yapılacak kontrollerde detaylı bir ameliyat ve tedavi programının belirleneceği öğrenildi.
BRUNO PERES KOŞULARA BAŞLADI
Trabzonspor'da sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık meydana gelen Bruno Peres'in iyileşme sürecinin 4 haftayı bulacağı belirtilmişti. Tedavisini aksatmadan sürdüren Brezilyalı sağ bek, 14 gün sonra hafif tempolu koşulara başladı. Beşiktaş maçında da forma giymesi beklenmeyen Bruno Peres'in verilecek milli arada takıma katılması hedefleniyor.