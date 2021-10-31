BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.