Beşiktaş’ta sakatlık kabusu bitmiyor! Sporting maçında Batshuayi ve Valentin Rosier...

Bu sezon sakatlıklardan bir türlü yüzü gülmeyen Sergen Yalçın'a bir kötü haber de Batshuayi ile Rosier'den geldi. Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi en az 10 gün sahalardan uzak kalacak. Belçikalı golcü Sporting maçında forma giyemeyecek. Pjanic ve Batshuayi'den sonra Rosier de Sporting ile Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.