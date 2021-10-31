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Giriş Tarihi: 31.10.2021 14:45 Son Güncelleme: 31.10.2021 15:10

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bitmiyor! Sporting maçında Batshuayi ve Valentin Rosier...

Beşiktaş’ta sakatlık kabusu bitmiyor! Sporting maçında Batshuayi ve Valentin Rosier...

Hafta içi Sporting ile çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bir türlü bitmiyor. Hatayspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin sağlık durumu belli oldu. Dünkü maçta 90 dakika sahada kalan Rosier'den de kötü haber geldi. İşte Beşiktaş'ın açıklaması...

Bu sezon sakatlıklardan bir türlü yüzü gülmeyen Sergen Yalçın'a bir kötü haber de Batshuayi ile Rosier'den geldi. Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi en az 10 gün sahalardan uzak kalacak. Belçikalı golcü Sporting maçında forma giyemeyecek. Pjanic ve Batshuayi'den sonra Rosier de Sporting ile Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

GERİLME VE KANAMA TESPİT EDİLDİ!

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI...

'Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımzıın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'

ROSİER DE DERBİDE YOK!

Beşiktaş'ın önemli oyuncularından Valentin Rosier, Trabzonspor derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

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Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bitmiyor! Sporting maçında Batshuayi ve Valentin Rosier...
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