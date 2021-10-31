Bir varmış bir yokmuş

Geçen sezon 7 attığı Hatayspor’a deplasmanda boyun eğen Beşiktaş, 5 maçtır üst üste iki galibiyeti bir arada göremedi. Bir önceki hafta derbi zaferi ile büyük sükse yapan Kartal, ligde 2. sırada bulunan bordo-beyazlılara yenilerek inişli çıkışlı çizgisini sürdürdü. Tek gol Vida'nın rakibe kaptırdığı topta Lobzhanidze'nin ayağından geldi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla lider Trabzon'un 7 puan gerisine düştü
Galatasaray derbisini kazandıktan sonra bu başarıyı Hatayspor maçıyla taçlandırmak isteyen Beşiktaş, evinde güçlü oyun oynayan rakibine karşı puan kaybına tahammülü yoktu ancak işler istenilen gibi gitmedi.
Siyah-beyazlılar, maçın hemen başında ağlarında gördüğü golle sarsıldı. Josefve Pjanic'in yokluğu takımı köktenetkiledi. Necip, Atiba veAlex'ten kurulu orta sahapas oyununa giremedi. Savunmadan çıkarken top kayıpları yaşayan Beşiktaş, orta saha ve hücumda da basit hatalar yapınca ortaya futbol namına bir şey çıkmadı. İkinci devrede de durum farklı değildi. Ağırlıklı olarak Hatay yarı sahasında geçen mücadele odaklı oyunda, ev sahibi ekibin stoperleri Fatih ve Burak, Beşiktaş'ın hücumcularına adım attırmadı. Kilidi çözecek oyuncubulamayan siyah-beyazlılardadeğişiklikler de sonuca etkietmedi ve Kartal, ŞampiyonlarLigi'nde çarşamba günüPortekiz'de oynayacağıSporting maçı öncesiyara aldı.
SEZONUN EN ERKEN GOLÜNÜ YEDİLER: 5.22
Hatayspor forması giyen Saba Lobzhanidze, 5 dakika 22 saniye ile Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti. Bu arada Kartal, 2018-19 sezonun ardından ilk kez üst üste üç deplasman maçından mağlubiyetle ayrıldı.
EL KAABİ'NİN HAKKI!
Hatayspor'u galibiyete taşıyan golde vuruşu El Kaabi yaptı. Kale çizgisinin dibinde Lobzhanidze son dokunuşu yapmasaydı bile meşin yuvarlak ağlara gidecekti.
SÜPER GOL VAR'DAN DÖNDÜ
Uzun süreli sakatlıktan çıkan ve 41 gün sonra maç kadrosuna giren Mehmet Topal, 68. dakikada oyuna dahil oldu. 35yaşındaki futbolcu, 73. dakikada nefisbir topuk vuruşuyla meşin yuvarlağıağlarla buluşturdu. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve Montero'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Mehmet Topal, konuyla ilgili olarak "Pozisyonu izlemedim. Cüneyt hocaya sorduğumda 'Kaleciningörüş açısını kapatıyor' dedi. Hocalarımız değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.
'BÖYLE AMATÖRCE GOL YENMEZ'
Kartal'ın teknik patronu Sergen Yalçın yedikleri gol için "Çok amatörce" ifadesini kullandı. Deneyimli hoca, "İyi oynamadık, çok da bir şey yapmadık. Deplasmanda kötü oynamaya ve puan kaybetmeye devam ediyoruz. Futbolcuların performanslarının böyle olmaması gerekiyor. Bu oyuncuların kendileriyle alakalı bir konu. Hakemler de bize karşı inanılmaz hatalar yapıyor" diye konuştu.
HAKEM HATALARINDAN 10 PUAN KAYBETTİK!
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçtan sonra önemli açıklamalar yaptı. Cüneyt Çakır'ın maçın sonucuna etki ettiğini söyleyen Kocadağ şu eleştirilerde bulundu: "Oyununönüne geçen bir hakem yönetimi vardı. Çakır hem Avrupa'da hem Türkiye'de tartışılır bir hakem olmuştur. Maalesef verdiği golü VAR kararıyla iptal ederek Beşiktaş'ın alacağı puan veya puanların önüne geçmiştir. Beşiktaş'ın önünü kesmeye yönelik hakemhataları herkesin malumu. Gaziantep maçında verilmeyenpenaltı var. Altay maçında 2 golü adameksikliğinden dolayı yiyoruz ve puanlarımız gidiyor.Daha ligin başında hakem hatalarından Beşiktaş'ınkaybolmuş 10 puanı var. Beşiktaş ne zaman iyi gitmeye başlasa bu oyunlar oynanmaya başlıyor. Beşiktaş'ın hakkını yiyerek bir yere gelemezler. Cüneyt hoca bizi üzdü. MHK değişti ama bazı şeyler değişmedi."
'ALGILARI BU SENE DE YIKACAĞIZ'
"Geçen sezon başında da bir algı çalışması yapıldı. Buna karşı çıkıp konuştuk ve o algıları bozduk. 'Beşiktaş, kötü takım kurdu, iyi oynamıyor, iyi mücadele etmiyor' diyerek hakem hatalarını normalleştirmek için topyekun bir çalışma yapıldı. Yine 'Beşiktaş kötü oynadı' algıları var. Bu algı çalışmalarını geçen sene nasıl yıktıysak aynı şekilde yıkacağız."