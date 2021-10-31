Canlı altın fiyatları verileri 31 Ekim 2021 Pazar: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları, hafta sonunda da en sık araştırılan konulardan bir tanesi oluyor. Ekonominin merkezinde yer alması nedeniyle alış ve satış değerleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda; 31 Ekim Pazar bugün gram altın 549 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 735 liradan işlem görmektedir. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 490,65
SATIŞ: 509,63
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.567,00
SATIŞ: 3.648,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.601,00
SATIŞ: 3.655,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.477,52
SATIŞ: 3.545,83
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.735,00
SATIŞ: 1.805,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 867,00
SATIŞ: 897,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 549,65
SATIŞ: 550,02