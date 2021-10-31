Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Canlı altın fiyatları verileri 31 Ekim 2021 Pazar: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 31.10.2021 07:15 Son Güncelleme: 31.10.2021 07:15

Canlı altın fiyatları verileri 31 Ekim 2021 Pazar: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları verileri 31 Ekim 2021 Pazar: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Serbest piyasaların kapalı olduğu 31 Ekim Pazar günü için altın fiyatları verileri araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Son dönemde büyük bir yükseliş gösteren sarı metal alış ve satış rakamları bu noktada önem kazanırken bilindiği üzere salgın süresi boyunca iyi bir yatırım aracı olarak görülüyordu. Öte yandan; yaz döneminde hediye amaçlı da kullanılan sarı metal canlı rakamlara göre; bugün 22 ayar bilezik 490 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 867 liradan işlem görüyor. Bu başlık altından; güncel ve canlı altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, alış ve satış rakamlarını görebilirsiniz.

Altın fiyatları, hafta sonunda da en sık araştırılan konulardan bir tanesi oluyor. Ekonominin merkezinde yer alması nedeniyle alış ve satış değerleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda; 31 Ekim Pazar bugün gram altın 549 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 735 liradan işlem görmektedir. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 490,65

SATIŞ: 509,63

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.567,00

SATIŞ: 3.648,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.601,00

SATIŞ: 3.655,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.477,52

SATIŞ: 3.545,83

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.735,00

SATIŞ: 1.805,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 867,00

SATIŞ: 897,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 549,65

SATIŞ: 550,02

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Canlı altın fiyatları verileri 31 Ekim 2021 Pazar: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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