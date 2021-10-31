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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Çok mutsuzum!

Çok mutsuzum!

Pereira: En kötü oyunumuzu oynadık ve ölümcül hatalar yaptık. Çok mutsuzum, yeniden ayağa kalkmak için elimizden geleni yapacağız

F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira, geldiği günden bu yana en kötü futbolu oynadıklarını söyledi. Portekizli hoca "Her zaman hoca olarak sorumluluğu üstüme alırım. İlk dakikalardan itibaren konsantre başlamamız gerektiğini konuşuyorduk ama ölümcül hatalar yaptık. İki tane yemememiz gereken gol yedik. İlk yarıda hiçbir reaksiyon gösteremedik. İkinci yarı farklıydı ama bu kez de üç sakatlık yaşadık" dedi. Aynı 11 ile oynamadıkları yönündeki eleştirilere de yanıt veren Pereira "Perşembe ve pazar aynı 11 ile çıkamayız. Nasıl ideal 11 yakalayacağız?" yorumunu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Takımı nasıl ayağa kaldıracaksınız?" sorusuna ise "Çok mutsuzum. F.Bahçe'nin neler beklediğini, neler istediğini biliyorum. Yeniden ayağa kalkacağız ve en iyisini yapacağız" yanıtını verdi.

ZAJC: ÖZÜR DİLİYORUZ
Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, "Kötü bir maç oldu. Şu anda takım olarak hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlara bunu yaşattığımız için çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bir an önce toparlanıp bundan sonraki maçta en iyisi için gayret göstereceğiz" dedi.

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