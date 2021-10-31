Cristiano Ronaldo rekor kırmaya devam ediyor! Didier Drogba’dan sonra bir ilk...

Cristiano Ronaldo, bu sezon Premier Lig'de 7 maçta forma giydi. Bu maçların dördünde gol atmayı başaran Ronaldo, ilk asistini de Tottenham'a karşı yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde de üç maçta üç gol atan süperstar, takımını sırtlamaya devam ediyor.
DROGBA'DAN SONRA BİR İLK!
Cristiano Ronaldo, Didier Drogba'dan sonra son yedi sezonda Premier Lig'de bir maçta hem gol atıp hem de asist yapan en yaşlı futbolcu oldu.
Drogba da 2014'daki Tottenham maçında bir gol atıp bir de asist yapmıştı.
Cristiano Ronaldo, 2003 yılında Sporting Lizbon'dan Manchester United'a transfer olmuştu. Buradaki performansıyla dünyanın en önemli futbolcularından biri olan Ronaldo, 94 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e imza atmıştı.
Real Madrid'te uzun süre forma giyen ve Şampiyonlar Ligi ile Lig Kupasını kazanan Ronaldo, yeni bir meydan okuma için Juventus'a imza atmıştı.
Juventus'ta Şampiyonlar Ligi kupasını kazanamayan Ronaldo, İtalya'da aradığı huzuru bulamamış ve sezon başında Manchester United'a transfer olmuştu.