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Giriş Tarihi: 31.10.2021 14:18 Son Güncelleme: 31.10.2021 14:35

Cristiano Ronaldo rekor kırmaya devam ediyor! Didier Drogba'dan sonra bir ilk...

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Cristiano Ronaldo rekor kırmaya devam ediyor! Didier Drogba’dan sonra bir ilk...

Manchester United'a transfer olduktan sonra takımını sırtlayan Cristiano Ronaldo, tarih sayfalarına geçmeye devam ediyor. Manchester United'ın Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya damgasını vuran Cristiano Ronaldo önce harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi daha sonra da Cavani'nin golünde asisti yaparak maçı koparan isim oldu.

Portekizli dünya yıldıız Cristiano Ronaldo Premier Lig'i sallamaya ve United taraftarlarının gönlünü kazanmaya devam ediyor. Manchester United'a transfer olduktan sonra Liverpool maçı hariç her maça damga vuran Ronaldo, İngiltere'yi sallamaya devam ediyor.

Cristiano Ronaldo, bu sezon Premier Lig'de 7 maçta forma giydi. Bu maçların dördünde gol atmayı başaran Ronaldo, ilk asistini de Tottenham'a karşı yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde de üç maçta üç gol atan süperstar, takımını sırtlamaya devam ediyor.

DROGBA'DAN SONRA BİR İLK!

Cristiano Ronaldo, Didier Drogba'dan sonra son yedi sezonda Premier Lig'de bir maçta hem gol atıp hem de asist yapan en yaşlı futbolcu oldu.

Drogba da 2014'daki Tottenham maçında bir gol atıp bir de asist yapmıştı.

Cristiano Ronaldo, 2003 yılında Sporting Lizbon'dan Manchester United'a transfer olmuştu. Buradaki performansıyla dünyanın en önemli futbolcularından biri olan Ronaldo, 94 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e imza atmıştı.

Real Madrid'te uzun süre forma giyen ve Şampiyonlar Ligi ile Lig Kupasını kazanan Ronaldo, yeni bir meydan okuma için Juventus'a imza atmıştı.

Juventus'ta Şampiyonlar Ligi kupasını kazanamayan Ronaldo, İtalya'da aradığı huzuru bulamamış ve sezon başında Manchester United'a transfer olmuştu.

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Cristiano Ronaldo rekor kırmaya devam ediyor! Didier Drogba'dan sonra bir ilk...
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